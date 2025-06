Comeback van formaat: Acer lanceert weer smartphones, en ze zijn spotgoedkoop

Na jarenlang afwezig te zijn geweest op de smartphonemarkt, maakt computerfabrikant Acer een verrassende comeback. En hoe! Met de introductie van twee nieuwe smartphones, de Acer Super ZX en Acer Super ZX Pro, keert het merk terug naar het speelveld en wel met een ijzersterke focus op betaalbaarheid. Maar wat is het addertje onder het gras?

Want zoals vaak bij elke comeback, zit er ook hier een klein addertje onder het gras:

Van laptops naar zakcomputers: Acer stapt opnieuw in de smartphone-arena

Wie Acer zegt, denkt waarschijnlijk aan laptops, monitoren en andere hardware uit het hogere middensegment. Maar ooit probeerde het Taiwanese merk ook voet aan de grond te krijgen in de wereld van mobiele telefoons. Die missie strandde echter snel: matige verkoopcijfers, technische mankementen en een zwak updatebeleid deden de telefoons vroegtijdig de das om.

Na bijna negen jaar radiostilte op het smartphonefront, is Acer nu terug. En dit keer pakt het bedrijf het anders aan. Geen halfbakken premiumtelefoons, maar superbudgetvriendelijke toestellen die zich richten op consumenten die simpelweg veel telefoon voor weinig geld willen.

Acer Super ZX en Super ZX Pro: scherp geprijsd, verrassend compleet

De nieuwe toestellen dragen gelukkig geen onuitspreekbare namen zoals hun voorgangers — wie herinnert zich nog de Acerpure Acerone Liquid S272E4? — maar gaan nu als de Super ZX en Super ZX Pro door het leven. En die namen passen eigenlijk best goed bij wat de toestellen bieden.

De reguliere Super ZX gaat omgerekend voor slechts €90 over de toonbank, terwijl de Pro-variant met €185 nog steeds bijzonder betaalbaar is. Beide toestellen zijn uitgerust met een stevige 5000 mAh-accu, wat garant staat voor een volle dag gebruik zonder zorgen. Opladen gaat via 33W snelladen, een fijne bonus in deze prijsklasse.

Kleine prijs, redelijke kracht

Binnenin draait de Super ZX op een eenvoudige MediaTek Dimensity-chipset, goed genoeg voor dagelijks gebruik zoals browsen, bellen en sociale media. De Pro-variant heeft een iets krachtigere chip en wat extra werkgeheugen — 6GB RAM tegenover 4GB op het instapmodel.

Op het gebied van schermtechnologie zien we ook een duidelijk verschil: de standaardversie komt met een 6,7 inch lcd-display, terwijl de ZX Pro een stapje verder gaat met een helderder en kleurrijker amoled-scherm. Dat maakt vooral bij videokijken en foto’s scrollen een merkbaar verschil.

Fotografie zonder franje, maar degelijk

Qua camera’s zien we weinig opsmuk, maar wel degelijkheid. Beide toestellen hebben een 64 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel-dieptesensor en voor selfies een eenvoudige frontcamera. De ZX Pro heeft als bonus nog een 5 megapixel macrolens, tegenover een 2 megapixel op het basismodel. Geen revolutie, maar in deze prijscategorie krijg je verrassend veel voor je geld.

(Nog) geen Nederlandse comeback

Toch hoeven Nederlandse consumenten nog niet direct naar de winkel te rennen. Vooralsnog zijn de nieuwe smartphones van Acer niet in Nederland beschikbaar. De reden? Simpel: de vorige generatie Acer-telefoons verkocht hier slecht. En niet zonder reden. Eerdere modellen kampten relatief vaak met technische problemen, en het updatebeleid van Acer liet te wensen over. Consumenten kozen liever voor alternatieven zoals Xiaomi, Motorola of Samsung.

Toch lijkt Acer van zijn fouten geleerd te hebben. De nieuwe toestellen zijn simpeler, goedkoper en daardoor ook minder kwetsbaar voor de hoge verwachtingen die duurdere modellen oproepen. In opkomende markten en bij prijsbewuste gebruikers zou Acer zomaar weer voet aan de grond kunnen krijgen.

Klaar voor een tweede ronde?

De grote vraag is nu: blijft Acer dit keer hangen of wordt het opnieuw een kortstondige flirt met de smartphonewereld? De basis is in elk geval gelegd. Betaalbare toestellen, herkenbare branding en specificaties die niet onderdoen voor andere budgetmodellen op de markt – het zou zomaar kunnen dat Acer zich deze keer beter weet te positioneren.

Wie weet: misschien ligt er straks ook in Nederland weer een Acer-telefoon in het schap. En als ze hun belofte van betrouwbaarheid, gebruiksgemak én prijsbewustzijn kunnen waarmaken, dan is er alle reden om de Super ZX-lijn in de gaten te houden.