Pas op: Nep-sms'jes uit naam van iDEAL lokken slachtoffers in listige val

HCC waarschuwt opnieuw voor een sluwe oplichtingstruc die momenteel de ronde doet via sms. Criminelen sturen berichten waarin wordt gesuggereerd dat er een zeer grote overboeking via iDEAL is goedgekeurd. In de tekst staat dat je dringend actie moet ondernemen als je deze overboeking niet herkent. Een ogenschijnlijk onschuldig telefoonnummer wordt erbij vermeld waarmee je contact kunt opnemen. Maar let goed op: trap er niet in. Deze sms is nep, en het telefoonnummer leidt rechtstreeks naar oplichters die uit zijn op jouw geld.

📵 De nieuwe golf bankhelpdeskfraude: zo werkt het

Volgens HCC is dit een variant van een al langer bekende truc: bankhelpdeskfraude. Zodra je belt met het opgegeven nummer, krijg je een vriendelijke maar neppe 'medewerker' van iDEAL of je bank aan de lijn. Deze persoon is vaak goed voorbereid, spreekt overtuigend en speelt in op je bezorgdheid.

Het script is inmiddels beproefd en geraffineerd: de medewerker beweert dat er verdachte transacties zijn op je rekening. Om te voorkomen dat je geld ‘verdwijnt’, moet je zogenaamd snel actie ondernemen. De oplichter stelt voor om je saldo tijdelijk “veilig te stellen” door het over te maken naar een “veilige rekening”. In werkelijkheid gaat dat geld rechtstreeks naar de crimineel.

Soms vragen deze zogenaamde bankmedewerkers om je inloggegevens, verificatiecodes of pincodes. Andere keren willen ze dat je software op je computer of telefoon installeert, zogenaamd om je te helpen. Maar in werkelijkheid geef je hen toegang tot je apparaat — en dus tot je bankzaken.

In sommige gevallen wordt het nog gekker: er zijn situaties bekend waarin oplichters zelfs bij mensen thuis langskomen om een bankpas op te halen, of ze proberen waardevolle spullen zoals sieraden mee te nemen. Eerder dit jaar gebeurde iets soortgelijks met neptelefoontjes uit naam van Amazon.

⚠️ Wat je absoluut niet moet doen

De belangrijkste boodschap van HCC is glashelder:

Bel het nummer uit het bericht niet. Klik nergens op. Geef geen gegevens door. Installeer geen software.

Zowel iDEAL als je bank zullen nooit per sms vragen om gevoelige informatie of je verzoeken om handmatig geld over te maken. Als er daadwerkelijk iets mis is met je rekening, neemt je bank contact op via beveiligde kanalen en zal die nooit vragen om directe actie via een onbekend telefoonnummer.

Bovendien, als je bank echt verdachte transacties zou ontdekken, dan wordt je rekening direct tijdelijk geblokkeerd voor jouw veiligheid. Er wordt dus nooit gevraagd om zelf geld over te boeken naar een ‘veilige’ rekening — dat bestaat simpelweg niet.

🛡️ Wat kun je wél doen?

Heb je zo’n sms ontvangen? Doe dan het volgende:

Verwijder de sms onmiddellijk.

Klik nergens op en bel het nummer niet.

Ben je toch in de val gelokt? Heb je per ongeluk je inloggegevens, pincode of een verificatiecode gedeeld? Dan is het belangrijk om meteen contact op te nemen met je bank. Zij kunnen je rekening blokkeren en verdere schade beperken. Doe daarnaast altijd aangifte bij de politie — ook als je denkt dat het misschien ‘al te laat’ is. Elke melding helpt bij het opsporen van deze digitale misdadigers.

🚨 Blijf alert, blijf scherp

In een tijd waarin digitale oplichting steeds geraffineerder wordt, is waakzaamheid cruciaal. Criminelen spelen handig in op emoties als angst en paniek, en gebruiken de naam van betrouwbare partijen als iDEAL en banken om hun verhaal kracht bij te zetten. Laat je niet misleiden door de professionele toon van het bericht of een bekende naam boven het sms’je. Wie kalm blijft en niet reageert, is de fraudeurs altijd een stap voor.

HCC benadrukt: samen kunnen we de strijd tegen oplichting winnen. Maar dat begint met alertheid, delen en melden.