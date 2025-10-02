AI beeldbewerking op inloop HCC!apple in Nieuwegein 

Op maandag 13 oktober zal voor het eerst tijdens een Apple inloop ervaringen uitwisseld worden met AI beeldgeneratie en beeldbewerking. Het is leuk als je vooraf enkele afbeeldingen uitkiest die je graag wil verbeteren. We beginnen om 19:30u in de nieuwe locatie van HCC!utrecht in Nieuwegein: Dorpshuis Fort Vreeswijk met het adres Fort Vreeswijk. Verderop in dit extra uitgebreide artikel lees en zie je meer over de verrassende mogelijkheden en hoe je het ook met je iPhone, iPad of Mac kunt gebruiken.

Bekijk vooraf maar eens de vele verrassende mogelijkheden met bijvoorbeeld Flux.1 Kontext en de splinternieuwe Nano Banana beeldbewerker van Google. Nano Banana is bij Google Gemini app inmiddels opgenomen in de 2.5 Flash image versie, de Google AI studio, de Gemini API (voor ontwikkelaars) en Vertex AI (voor bedrijven). Er zijn online al ca. 85 websites die een graantje mee willen pikken van Nano Banana. Na enkele gratis foto’s ben je daar echter altijd duurder uit dan bij Google zelf en de privacy regels van dat soort websites zijn vaak niet duidelijk. In de beta van iPadOS 18.2 kun je al zien dat Apple van plan is om via de Image Playground app meerdere AI modellen van andere partijen op te nemen. Welke modellen dat zijn is nog niet bekend maar een sterke kandidaat is wat mij betreft het Gemini Flash 2.5 (Nano Banana) model van Google.

Op 6 oktober verklappen we je graag hoe je nu ook helemaal gratis je afbeeldingen met AI kunt bewerken.

Wat maakt Nano Banana zo krachtig?

Bijzonder is dat je met Nano Banana zonder grafische kennis meerdere afbeeldingen heel snel kunt samenvoegen tot één afbeelding waarbij de identiteit van personen en objecten behouden blijft. Bijzonder hierbij is dat Nano Banano zorgt voor een natuurlijke weergave van perspectief, kleuren, licht en schaduwen. Ook lange teksten worden nu in meerdere talen correct in de gewenste stijlen opgenomen in de afbeelding. Hierdoor kun je met dezelfde personages hele stripverhalen maken of je eigen gezicht combineren met verschillende stijlen, beroepen en tijdperken.

De bewerkingsinstructies kun je ook in meerdere stappen eenvoudig in het Nederlands geven. Bijvoorbeeld “Zet mijn hond op de voorgrond en gebruik de andere foto als een vage achtergrond voor een portretlook” of “Verander de serieuze blik in een lach en houd alle andere details hetzelfde”. Omdat daarbij de resolutie is beperkt tot 1K kunnen fijne details wel verdwijnen.

Handige toepassingen zijn het retoucheren en inkleuren van oude afbeeldingen, intereurontwerp, personen voorzien van andere kleding, ontwerp van logo’s, posters, flyers, banners en educatieve afbeeldingen. Grappig is ook dat je met stijltransfer afbeeldingen met andere penseelstreken, kleurenpaletten of compositie kunt veranderen naar een heel andere stijl (van Gogh, Picasso, Banksy etc.). De beste resultaten krijg je als je beschrijft wat er op de foto gebeurt, voor welk doel je de afbeelding wil gebruiken, hoe de lichtval is (gouden uur), kijkrichting (laag standpunt), welke cameralens (ultrawide, macro etc) en welke beeldverhouding je afbeelding moet krijgen (16:9, 1:1 etc).

Alle afbeeldingen die je met Nano Banana maakt bevat een SynthID-watermerk waarmee het herkenbaar blijft als een afbeelding die met AI is gemaakt.