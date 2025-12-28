AI in je broekzak: slim gemak of sluipend risico?

Kunstmatige intelligentie lijkt voor veel mensen een recente uitvinding, maar in werkelijkheid wordt deze technologie al jaren toegepast. Wat wel nieuw is, is de manier waarop AI nu vrijwel onzichtbaar onderdeel is geworden van alledaagse apparaten. Vooral smartphones spelen daarin een hoofdrol. Waar AI eerder vooral iets was dat je actief opzocht via een website of app, zit het nu standaard ingebakken in je telefoon.

Zonder dat je het merkt, helpt AI mee bij het selecteren van foto’s, het verbeteren van tekst, het filteren van meldingen en zelfs bij het bepalen wat je als eerste op je scherm te zien krijgt.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.



Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden aan de rechterkant van deze pagina.



Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

De rol van HCC

Juist hier ligt een belangrijke taak voor HCC. Niet door AI te promoten of af te wijzen, maar door context en inzicht te bieden. Door uit te leggen hoe deze technologie werkt, welke keuzes je hebt en wat de gevolgen kunnen zijn. AI in smartphones gaat niet meer weg. De uitdaging is om als gebruiker de regie te behouden.

Slim omgaan met AI begint bij begrijpen wat er onder de motorkap gebeurt. En precies daarbij kan HCC haar leden blijven ondersteunen.