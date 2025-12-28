HCC aanwezig op de Senioren Expo 2026 in Veldoven

Ben je op zoek naar een gezellig dagje uit vol inspiratie, ontdekkingen en leuke ontmoetingen? Dan mag je de Senioren Expo 2026 in Veldhoven absoluut niet missen! Van 13 tot en met 18 januari 2026 bruist het NH Conference Centre Koningshof van activiteiten, demonstraties, workshops en stands die helemaal gericht zijn op het moderne, actieve seniorenleven. Een belevenis voor iedereeen, jong en oud!

De Senioren Expo is al jaren het grootste en gezelligste evenement in Nederland. Je vindt er een enorme variatie aan thema’s:

* Gezondheid & vitaliteit – ontdek nieuwe hulpmiddelen, advies over gezondheid, bewegen en welzijn.

* Reizen & vrije tijd – van busreizen tot verre avonturen, wandelclubs en fietsarrangementen.

* Wonen & veiligheid – slimme oplossingen voor comfortabel en veilig wonen, van trapliften tot domotica.

* Lifestyle & mode – kleding, sieraden, verzorgingsproducten en alles voor een frisse, moderne uitstraling.

* Hobby’s & creativiteit – fotografie, kunst, workshops en nieuwe technieken om mee aan de slag te gaan.

* Digitale wereld – uitleg over smartphones, apps, computers, AI, fotografie en veilig online zijn.



Kortom: alles wat het leven leuker, makkelijker en interessanter maakt!

Natuurlijk is HCC, de vereniging van computergebruikers er ook. Kom gezellig langs!

Workshops, optredens en demonstraties

Naast de vele stands kun je genieten van:

* Interessante lezingen over gezondheid, reizen en digitale vaardigheden.

* Demonstraties van nieuwe producten, apps en slimme hulpmiddelen.

* Gezellige live muziek en optredens.

* Korte proeverijen van streekproducten en gezonde snacks.

* Inspirerende workshops, bijvoorbeeld fotografie met je smartphone, creatief bezig zijn of veilig online blijven.

Er is altijd iets te beleven – of je nu komt om iets te leren, iets te kopen, of gewoon voor de gezelligheid.

Alles onder één groot dak

De locatie, Koningshof in Veldhoven, is uitstekend bereikbaar en biedt ruime parkeergelegenheid, comfortabele voorzieningen en fijne horeca. Een ideale plek om er een leuke dag uit van te maken, samen met partner, familie, vrienden of je vereniging.

Waarom je dit niet wilt missen

* Een compleet overzicht van alles wat voor senioren interessant is.

* Toegankelijke omgeving, vriendelijke standhouders en volop gelegenheid om vragen te stellen.

* De perfecte manier om het nieuwe jaar vol inspiratie te beginnen.

* Je gaat gegarandeerd naar huis met nieuwe ideeën, handige tips en misschien zelfs een mooie aankoop.

Noteer de datum: 13 t/m 18 januari 2026.

Senioren Expo Veldhoven – het gezelligste en meest inspirerende evenement voor 50-plussers!

Klik hier voor informatie over de entreetickets