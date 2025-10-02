Minister Karremans lanceert campagne tegen spionage en kennisdiefstal

Minister Karremans van Economische Zaken heeft de campagne ‘Bescherm wat je sterk maakt’ gelanceerd, gericht op het versterken van de economische veiligheid van kennisintensieve bedrijven in Nederland. Deze stap volgt op de NAVO-top in juni 2025, waar werd benadrukt dat landen steeds vaker economische middelen inzetten als machtsinstrument.

Buitenlandse overheden proberen via spionage, kennisdiefstal of ongewenste investeringen toegang te krijgen tot Nederlandse technologieën, wat niet alleen de concurrentiepositie bedreigt, maar ook de nationale veiligheid.

De campagne richt zich op bedrijven met waardevolle kennis en informatie, zoals unieke technologieën, slimme processen, personeel, klantgegevens of strategische inzichten. Het biedt ondernemers praktische hulpmiddelen, zoals het EV-stappenplan en de EV-scan, en toegang tot adviespunten bij Brainport Eindhoven en de TU Delft Campus. Minister Karremans benadrukte het belang van economische veiligheid voor het behoud van welvaart en nationale veiligheid, en kondigde aan dat het kabinet blijft investeren in de weerbaarheid van ondernemers en bedrijven.