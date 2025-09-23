Nieuwe studie: hallucinaties zijn wiskundig inherent aan de huidige AI-aanpak

Een recent rapport van onderzoekers van OpenAI en Georgia Tech schetst een verontrustend maar helder beeld van waarom grote taalmodellen (Large Language Models, LLM’s) blijven hallucineren, oftewel: geloofwaardig klinkende, maar feitelijk onjuiste uitspraken blijven doen. Volgens de auteurs komt dit vanwege fundamentele kenmerken van de huidige trainings- en evaluatiemethoden.

Lees verder op de website van HCC!ai.