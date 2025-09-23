Ga direct naar inhoud

Nieuwe studie: hallucinaties zijn wiskundig inherent aan de huidige AI-aanpak

Cartoon over hallicunerende AI

Een recent rapport van onderzoekers van OpenAI en Georgia Tech schetst een verontrustend maar helder beeld van waarom grote taalmodellen (Large Language Models, LLM’s) blijven hallucineren, oftewel: geloofwaardig klinkende, maar feitelijk onjuiste uitspraken blijven doen. Volgens de auteurs komt dit vanwege fundamentele kenmerken van de huidige trainings- en evaluatiemethoden.

Lees verder op de website van HCC!ai.

