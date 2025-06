Spotify laat je muziek snoozen

Je kent het wel: je hebt een nummer de laatste tijd zo vaak gehoord, dat je het even niet meer wilt horen. Spotify heeft daarvoor een oplossing bedacht: je kunt het nummer voor 30 dagen snoozen. Het nummer verdwijnt dan niet uit je afspeellijsten maar wordt in die 30 dagen gewoon even overgeslagen. De nieuwe functie wordt nu getest bij een aantal gebruikers met het premium-abonnement.

Spotify komt ook met een beperktere snoozefunctie. Het kan namelijk voorkomen dat een nummer niet goed past bij de sfeer van het moment. De nieuwe functie blokkeert het nummer dan tijdelijk in al je afspeellijsten.

Queue, die drie regels onderaan je Now Playing-weergave, heeft ook een upgrade gekregen. Het nieuwe ontwerp is gebruiksvriendelijker en bevat bedieningselementen zoals Shuffle, Smart Shuffle, Repeat en Sleep Timer. Bovendien zullen Premium-gebruikers ook beginnen te zien welke nummers Spotify aanbeveelt nadat je nummers in de wachtrij zijn afgelopen, zodat je kunt beslissen wat er in je wachtrij komt. Blijf je liever bij je eigen keuzes tijdens je luistersessies? Je kunt Autoplay en Smart Shuffle eenvoudig uitschakelen in je instellingen.