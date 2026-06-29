Zaterdag 11 juli in Hooglanderveen: Hoe je het juiste antwoord krijgt van AI met Prompt Engineering

Sinds de komst van ChatGPT in 2022 is het nog nooit zo eenvoudig geweest om toegang te krijgen tot zoveel kennis en informatie. En dat binnen handbereik van iedereen met een computer of smartphone. Terwijl veel mensen al volop profiteren van deze geavanceerde technologie, zijn anderen nog sceptisch. Ze zijn wantrouwig en stellen dat AI fouten maakt, vooroordelen (een bias) heeft of 'hallucineert'. Je zou kunnen zeggen: onbekend maakt onbemind.

Maar ook enthousiaste gebruikers merken dat een chatbot soms vreemde of onjuiste antwoorden geeft. Het is daarom essentieel om de taal van AI te leren spreken, zodat de chatbot ons via de juiste 'prompt' goed begrijpt. Gelukkig hoeven we hiervoor geen ingewikkelde machinetaal te leren, maar kunnen we gewoon onze eigen taal gebruiken. AI is immers getraind om menselijke taal te begrijpen. Het is daarbij wel van groot belang dat we onze vraag correct formuleren en specifiek genoeg maken om het gewenste resultaat te krijgen.

Ochtendsessie

De werkgroep AI-gebruik nodigt je van harte uit voor onze maandelijkse bijeenkomst op zaterdag 11 juli in Hooglanderveen. De bijeenkomst is kosteloos en laagdrempelig; er is geen enkele voorkennis vereist.

Tijdens deze ochtend verzorgt AI-consultant Stef Boerhout een presentatie. Hij legt uit wat prompt engineering precies is, hoe je een prompt effectief formuleert en welke input een chatbot nodig heeft voor het beste resultaat.

Doe mee aan een AI-leesgroep

Voordat we beginnen met de Prompt Engineering, zal de werkgroep AI-gebruik haar plan om te starten met het organiseren van een AI-leesgroep toelichten en bespreken. Dus heb je belangstelling om deel te nemen aan een AI-leesgroep, is dit misschien een extra rede om onze maandelijkse bijeenkomsten in Hooglanderveen te bezoeken.

Middagsessie

Na de middagpauze splitsen we ons, zoals gebruikelijk, op in twee groepen:

Groep 1:

Praktisch AI-gebruik Deze groep richt zich op het direct toepassen van AI en het werken met chatbots. Indien gewenst gaan we hier praktisch oefenen met prompt engineering.

Daarnaast is er ruimte voor een interactieve sessie waarin we kennis en ervaringen met elkaar delen. Iets vertellen of demonstreren mag, maar puur luisteren is natuurlijk ook prima.

Groep 2:

De wereld van AI-agents Deze groep verdiept zich in de zogeheten AI-agents. Experts verwachten de komende tijd een gigantische groei van deze slimme, zelfstandige en autonome AI-systemen. We zullen er in ons dagelijks leven steeds vaker mee te maken krijgen, in allerlei vormen en maten: thuis, op het werk, in de auto en onderweg. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten bij de groep van zijn of haar voorkeur!

Overige informatie

Heb je de vorige bijeenkomst van 6 juni jl. gemist of wil je de presentaties nog eens rustig nalezen? Je kunt de bestanden downloaden via de HCC-website. Log hiervoor eerst in, ga naar de pagina van de Interessegroep AI, klik op ‘Downloads’ en kies vervolgens voor ‘HCC!ai InteresseGroep’.

Tijd: 11.00 – 16.00 uur

Locatie: De Dissel, Disselplein 6 in Hooglanderveen