WOOX R6118 slimme stekker met energiemeter

Met de Woox R6118 bedien je, waar je ook bent, je huishoudelijke apparaten op afstand via internet. Gebruik je mobiele telefoon om op afstand een waterkoker aan te zetten, de lichten in de woonkamer aan te doen, de luchtreiniger aan de gang te krijgen of zelfs de boiler aan te zetten.

Het is allemaal gedaan met slechts een paar tikken in de intuïtieve Woox Home-app. Deze R6118 is ook geschikt voor energiemonitoring: je ziet realtime het stroomverbruik van het apparaat dat is aangesloten op deze slimme stekker. Ook kun je het historische stroomverbruik van het aangesloten apparaat volgen in het geschiedenislogboek. Beide worden weergegeven in de WOOX Home-app.

De Woox R6118 werkt verder direct met Amazon Alexa en Google Assistant om je apparaten te beheren via spraakbesturing. Mooi is dat er geen hub vereist is: hij werkt met elke wifi-router zonder dat een aparte hub of betaalde abonnementsservice nodig is. Daarnaast kun je de energiebesparende en milieuvriendelijke tijdschakelfunctie gebruiken om gewone kleine apparaten in huis gebruiksvriendelijker te maken. De R6118 kan hun levensduur verlengen door ze slim te maken.

HCC-leden betalen geen € 19,95 (+ € 6,95 verzendkosten) maar slechts € 7,00 per stuk plus € 6,95 verzendkosten. Bestel je meerdere exemplaren, dan betaal je slechts eén keer verzendkosten.

Voorbeeld:

- bestel je 1 x Woox R6118, dan betaal je € 13,95

- bestel je 2 x Woox R6118, dan betaal je € 20,95

- bestel je 3 x Woox R6118, dan betaal je € 27,96

- bestel je 4 x Woox R6118, dan betaal je € 34,96

- et cetera

