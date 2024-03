In PC-Active 335 vind je de workshop Sensor bouwen en programmeren op de pagina’s 80 tot en met 83. Hiervoor heb je naast de gratis software Tasmota een aantal spullen nodig: twee breadboards, jumperdraden, ESP8266 en de sensor DHT11. Ook zit hierin de sensor HC-SR04. In samenwerking met tinytronics.nl hebben we deze hardware verzameld in een zelfbouwset. En deze set bieden we met korting aan via tinytronoics.nl, tenminste als je lid bent van HCC.

Ben je nog geen lid, dan is dit weer een goede reden om HCC-lid te worden, zodat je van deze en de vele andere HCC-aanbiedingen kunt profiteren.

Overigens bieden we deze set ook aan als je naar de HCC!kennisdag komt waar de workshop Bouw zelf je sensoren wordt gehouden. Hiervoor moet je je wel van tevoren aanmelden, omdat er maar twintig plekken beschikbaar zijn. Kijk op hcc.nl/kennisdag voor meer informatie over deze workshop en alles wat er te zien en te doen is op de HCC!kennisdag. Zo worden er in totaal meer dan vijftien presentaties en workshops gehouden.

