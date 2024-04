Van fotochallenge naar HCC!scheurkalender: Mooi! Nederland en Vlaanderen 2025

We hebben jou nodig!

Doe mee en maak die foto waarvan jij vindt dat men datgene op de foto ooit gezien moet hebben. Dat kan en mag van alles zijn. Een fraaie zonsondergang, een natuurgebied, een stad, een gebouw of activiteit. Uit alle inzendingen zullen 320 foto’s geselecteerd worden en als scheurkalender 2025 uitgegeven worden. Op deze scheurkalender zullen dus de meest leuke plekken van Nederland en Vlaanderen te zien zijn.

Iedereen, dus ook niet HCC!-leden, kan en mag meedoen. Inzenden kan tot eind juli 2024. Dan sluiten we de mogelijkheid tot uploaden en gaat de jury aan de slag.

Op 5 oktober 2024 gaan we de scheurkalender in Expo Houten lanceren. Alle inzenders krijgen in september hiervoor een uitnodiging. Erg leuk natuurlijk om erbij te zijn, want wie weet sta jij in de kalender. Dat gegeven blijft tot aan 5 oktober een geheim.

Laat zien wat jouw favoriete plek in Nederland of Vlaanderen is, en doe mee!