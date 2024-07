Nieuwe beveiligingsmaatregel mailserver HCC!net

Deze week (15 t/m 21 juli 2024) zal de mailserver van HCC!net een nieuwe beveiligingsmaatregel invoeren: je kunt dan vanaf die datum alleen nog maar e-mails versturen vanuit adressen die gekoppeld zijn aan jouw HCC-account.

Dit betekent dat als je bijvoorbeeld het HCC-account hebt, je alleen e-mails kunt versturen vanaf en de bijbehorende aliassen en subaccounts zoals en .

Het zal niet meer mogelijk zijn om e-mails te versturen vanuit willekeurige adressen zoals .

Waarom wordt deze controle ingevoerd?

Een van de belangrijkste redenen voor het invoeren van deze controle is het nog beter kunnen bestrijden van spam. Spammers misbruiken regelmatig e-mailservers door berichten te versturen vanuit vervalste of ongeautoriseerde e-mailadressen. Door ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde adressen e-mails kunnen versturen via de HCC!net mailserver, wordt het voor spammers veel moeilijker om hun schadelijke en ongewenste berichten te verspreiden. Dit helpt om de hoeveelheid ongewenste spam die wordt verzonden en ontvangen aanzienlijk te verminderen.

Een andere cruciale reden is het beschermen van de reputatie van onze HCC!net mailserver. Wanneer een mailserver wordt gebruikt om spam te versturen, kan deze op zwarte lijsten terechtkomen. Dit betekent dat e-mails afkomstig van die server door andere mailservers wereldwijd als verdacht of ongewenst kunnen worden gemarkeerd. Dit kan ertoe leiden dat legitieme e-mails van HCC!net-gebruikers mogelijkerwijs niet meer aankomen bij de beoogde ontvangers, omdat immers de ontvangende mailservers deze dan gaan blokkeren of in de spamfolder plaatsen. Door deze controle in te voeren, wordt de kans aanzienlijk verkleind dat de HCC!net mailserver op zwarte lijsten terechtkomt.

Dit zorgt ervoor dat legitieme e-mails betrouwbaar en zonder onderbreking kunnen worden afgeleverd bij de ontvangers. Bovendien draagt deze maatregel bij aan een veiliger e-mailomgeving voor alle HCC!net gebruikers.

Samenvattend

Deze nieuwe controle is een noodzakelijke stap om de integriteit van de HCC!net mailserver nog verder te waarborgen, spam nog beter tegen te gaan, en ervoor te zorgen dat de server niet op zwarte lijsten terechtkomt. Dit komt uiteindelijk ten goede aan alle gebruikers door een betrouwbare en veilige e-maildienst te garanderen. Aan de huidige instellingen hoef je niets te wijzigen.

Heb je toch nog vragen, neem dan telefonisch contact op met de vraagbaak van HCC 085 - 0441808 (lokaal tarief en bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 22:00 uur). Kies voor optie 1 in het keuzemenu.