De geschiedenis van HCC met een filmpje over de HCC-dagen in 1986

Onlangs stuitte HCC'er Hennie Hoevenaar op een leuk filmpje uit het NOS-journaal over de HCC-dagen in 1986. We zien nieuwslezer Joop van Zijl die een reportage aankondigt van verslaggever Hugo van Rhijn en vervolgens de uitgebreide reportage zelf.

HCC werd opgericht in 1977. Het was een van de eerste verenigingen in Nederland die zich richtte op het gebruik van computers en informatietechnologie. De vereniging groeide snel en trok al snel duizenden leden aan die allemaal geïnteresseerd waren in computers en het delen van kennis en ervaringen op dit gebied.

In de jaren 80 organiseerde HCC jaarlijks de HCC-dagen, een evenement waarbij leden en geïnteresseerden samenkwamen om workshops te volgen, presentaties bij te wonen, nieuwe onderdelen voor hun computers te kopen en om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie te ontdekken. De HCC-dagen werden gehouden in de Jaarbeurs hallen in Utrecht, een centrale locatie die goed bereikbaar was voor deelnemers uit het hele land, en zelfs ook uit andere landen.

Dit filmpje van het NOS journaal uit 1986 laat zien hoe populair de HCC-dagen destijds waren. Het was zo druk op het evenement dat het verkeer in Utrecht vast kwam te staan en omgeleid moest worden. Mensen stonden in lange rijen te wachten om naar binnen te mogen en de verschillende stands te bezoeken. Het was een teken van het succes en de groei van HCC, die uitgroeide tot de grootste en meest invloedrijke computerclub in Nederland in die jaren.

De HCC-dagen waren niet alleen een plek om nieuwe technologieën te ontdekken, maar ook om gelijkgestemde mensen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Het was een bruisende en inspirerende omgeving waar leden en experts elkaar konden ontmoeten en van elkaar konden leren. De HCC-dagen boden ook een platform voor bedrijven en organisaties om hun nieuwste producten en diensten te presenteren aan een enthousiast en geïnteresseerd publiek.

Naast de HCC-dagen organiseerde de vereniging toen ook tal van andere activiteiten en evenementen, zoals lezingen, trainingen, cursussen en excursies. De vereniging had en heeft nog steeds verschillende afdelingen die zich richten op specifieke interessegebieden, zoals softwareontwikkeling, hardware, en netwerken. Hierdoor is er voor iedereen wel iets te vinden wat aansloot bij zijn of haar interesses en vaardigheden.

HCC heeft in de loop der jaren een belangrijke rol gespeeld in de popularisering en democratisering van computergebruik in Nederland. De vereniging heeft vele mensen geholpen om hun kennis en vaardigheden op het gebied van informatietechnologie te vergroten en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse computergemeenschap.

Hoewel de HCC-dagen in de Jaarbeurs hallen in Utrecht niet meer worden gehouden, is de vereniging nog steeds zeer actief en organiseert nog steeds door heel Nederland en Vlaanderen tal van evenementen en activiteiten voor haar leden. De HCC blijft een bron van kennis, inspiratie en verbinding voor iedereen die geïnteresseerd is in computers en informatietechnologie.

Ben je nog geen lid, word dan snel lid van HCC en geniet van talloze voordelen, zoals het ontvangen van ons mooie clubmagazine PC-Active, gratis bezoeken van interessante en gezellige bijeenkomsten, korting op cursussen, workshops en evenementen. Sluit je nu aan!

Klik op de afbeelding hieronder om het filmpje van het NOS Journaal te starten.