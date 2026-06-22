Reserveer nu het boek WordPress 7 met 13 euro korting

Op 28 juli 2026 verschijnt het boek WordPress 7 van de hand van ict-journalist Dirkjan van Ittersum. Als HCC-lid kun je dit boek nu exclusief met een forse korting reserveren. Je betaalt niet de winkelprijs van € 39,99 maar slechts € 26,99 en het boek wordt gratis toegestuurd.

WordPress is een populair systeem om websites mee te maken. Je gebruikt het programma omdat het gebruiksvriendelijk is en veel uitbreidingsmogelijkheden heeft. Het Handboek WordPress 7 loodst je langs alle mogelijkheden. Dat begint bij het installeren van WordPress en eindigt bij het kiezen van de juiste plug-ins en thema’s.

Speciale aandacht gaat naar wijzigingen in versie 7 van WordPress, waaronder het plaatsen van kant-en-klare blokken op je website. Verder lees je uitgebreid hoe je werkt met berichten, pagina’s, widgets en het menu.

Het boek geeft antwoord op de belangrijkste vragen die je tegenkomt bij het bouwen en beheren van je site. In dit handboek vind je uitleg over alle gangbare en meer geavanceerde taken die komen kijken bij het opzetten en beheren van de zelfgehoste versie van WordPress (WordPress.org). De mogelijkheden van WordPress.com worden kort aangestipt.

Als lid van HCC is er een exclusieve voorintekening voor dit boek, dat op 28 juli 2026 zal verschijnen. Je krijgt maar liefst 32½% korting. In de winkel gaat het boek € 39,99 kosten. HCC-leden betalen slechts € 26,99 en geen verzendkosten. Het betreft een exclusieve ledenprijs die geldig is zolang de voorraad strekt.

Auteur Dirkjan van Ittersum over WordPress 7 “In de nieuwste versie van WordPress is de belangrijkste toevoeging AI. Toch moeten de verwachtingen getemperd worden. Denk niet dat AI een volledige WordPress-site ontwerpt of vol schrijft. ‘Gelukkig maar!’, zullen velen zeggen. Maar wat kan er wel? Voor het eerst bevat WordPress de mogelijkheid om AI-diensten, zoals Claude, Gemini en OpenAI, te koppelen. Nu zijn er al langer plug-ins die AI gebruiken. Ze beloven soms spectaculaire mogelijkheden. Ze laten je bijvoorbeeld een nieuw thema ontwerpen of ze schrijven complete berichten voor je. De kwaliteit van dergelijke AI-gegenereerde thema’s en berichten laat vaak te wensen over. Het is dan ook verstandig dat de WordPress-ontwikkelaars dergelijke mogelijkheden niet introduceren. In plaats daarvan hebben ze de infrastructuur toegevoegd om AI-modellen te koppelen aan WordPress. Het vormt het fundament voor ontwikkelaars om eenvoudig te kunnen communiceren met AI. Thema’s of plug-ins hoeven voortaan niet meer zelf om een API-sleutel te vragen van bijvoorbeeld OpenAI. Vanaf nu is daar een centrale plek voor binnen WordPress.”

Om dit boek met exclusieve HCC-korting te bestellen, dien je ingelogd te zijn als lid van HCC. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!