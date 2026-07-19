3D-printen ontdekken? Kom dinsdag 21 juli naar de HCC-middag in Stadskanaal

3D-printen is allang niet meer alleen iets voor techneuten of makerspaces. Steeds meer hobbyisten gebruiken een 3D-printer om praktische onderdelen, reserveonderdelen, speelgoed, modelbouwaccessoires of zelfs complete ontwerpen zelf te maken. Ben je benieuwd hoe dat werkt of wil je je kennis verder uitbreiden? Dan ben je van harte welkom op de kennismakingsmiddag van HCC!3D in Stadskanaal.

Op dinsdag 21 juli organiseert HCC!3D een informatieve en interactieve bijeenkomst in De Hoeksteen aan het Velingspad 1 in Stadskanaal. De middag duurt van 13.30 tot 16.30 uur en is speciaal bedoeld voor zowel beginners als ervaren 3D-printliefhebbers. De toegang is gratis en iedereen met interesse in de techniek is welkom.

Ontdek wat er allemaal mogelijk is

Tijdens de bijeenkomst laten de vrijwilligers van HCC!3D zien hoe veelzijdig 3D-printen tegenwoordig is. Je ziet meerdere printers live in actie en krijgt stap voor stap uitgelegd hoe een digitaal ontwerp verandert in een tastbaar object.

Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

* het downloaden van bestaande 3D-ontwerpen;

* zelf technische en praktische voorwerpen ontwerpen;

* de verschillende printmaterialen en hun toepassingen;

* instellingen waarmee je de kwaliteit van een print kunt verbeteren;

* handige tips en trucs uit de dagelijkse praktijk.

Praktisch aan de slag

Een van de hoogtepunten van de middag is het gezamenlijk opbouwen van een gedoneerde Anet 3D-printer. Daarbij wordt uitgelegd welke onderdelen een printer bevat, hoe deze samenwerken en waar je op moet letten bij montage en onderhoud. Ook worden demonstraties gegeven van populaire ontwerpsoftware, waaronder Onshape, FreeCAD en DesignSpark. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden om zelf ontwerpen te maken of bestaande modellen aan te passen voordat ze worden geprint.

AI helpt ook bij 3D-printen

Dat kunstmatige intelligentie inmiddels ook zijn weg heeft gevonden naar de wereld van het 3D-printen, blijkt uit een extra demonstratie die op het programma staat. Als de tijd het toelaat, laten de vrijwilligers zien hoe AI-tools zoals ChatGPT kunnen helpen bij het ontwerpen van modellen voor gebruik in FreeCAD.

Hiermee wordt duidelijk dat AI niet alleen teksten kan schrijven of afbeeldingen kan genereren, maar ook een handig hulpmiddel kan zijn bij het ontwikkelen van technische ontwerpen.

Ook de regionale media besteden aandacht aan HCC

De bijeenkomst heeft inmiddels ook de aandacht getrokken van regionale media. De Nieuwsbode publiceerde een uitgebreid artikel over de kennismakingsmiddag en benadrukt dat zowel beginners als ervaren gebruikers welkom zijn om kennis te maken met de mogelijkheden van 3D-printen.

Dat regionale media aandacht besteden aan activiteiten van HCC is goed nieuws. Zo maken ook mensen die HCC nog niet kennen kennis met de vereniging en zien zij dat HCC in het hele land actief is met actuele en innovatieve onderwerpen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Heb je altijd al eens willen weten wat je met een 3D-printer kunt maken, maar vond je de techniek ingewikkeld? Dan is deze kennismakingsmiddag een uitstekende gelegenheid om laagdrempelig kennis te maken. Ervaren vrijwilligers beantwoorden graag je vragen en laten zien dat 3D-printen toegankelijker is dan veel mensen denken.

Ben je al actief met 3D-printen? Ook dan is een bezoek de moeite waard. Je doet nieuwe ideeën op, leert van de ervaringen van andere hobbyisten en ontdekt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ontwerpsoftware, materialen en AI.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat technologie voor iedereen toegankelijk is. Door kennis te delen, demonstraties te geven en bezoekers zelf kennis te laten maken met nieuwe technieken, verlaagt HCC de drempel om met innovatieve technologieën zoals 3D-printen aan de slag te gaan.

Of je nu nieuwsgierig bent naar je eerste 3D-print of al jarenlang ervaring hebt: bij HCC leer je altijd weer iets nieuws. Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om eens vrijblijvend een bijeenkomst van HCC!3D te bezoeken.