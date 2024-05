Alles over Artificiële Intelligentie

De ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie volgen elkaar snel op. Je kunt er niet alleen artikelen mee (door laten) schrijven, foto’s retoucheren en er nieuwe afbeeldingen mee maken, maar ook muziek en video's mee produceren. Dat laten we zien aan de hand van de (on)mogelijkheden van taalmodellen zoals gebruikt door ChatGPT, de opmars van chatbots en servicerobots voor thuis en in de zorg. Maar ook aan het generatief bijwerken van foto’s en het zelf maken van afbeeldingen. De ontwikkelingen hebben ook nadelen, zoals het steeds moeilijker herkennen van fake news. En hoe wenselijk zijn beautyfilters? Hoe bescherm je je eigen werk tegen AI-kopieën? En niet alleen je eigen werk, maar ook je eigen stem of zelfs je gezicht? In deze special gaan we in op wat je met AI allemaal kunt, maar ook wat de huidige beperkingen nog zijn.

