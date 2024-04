Jouw persoonlijke APK. Aangeboden door OHRA

Voor je auto is het de normaalste zaak van de wereld: de jaarlijkse APK keuring. Een APK voor jezelf ligt vaak wat minder voor de hand. Maar is eigenlijk net zo logisch. Als het om je gezondheid gaat is het vroegtijdig opsporen van eventuele gezondheidsrisico’s minstens zo belangrijk. Daarom krijg je met je collectieve zorgverzekering van OHRA tools om je eigen gezondheid onder de loep te nemen. En om direct aan de slag te gaan om eventuele gezondheidsrisico’s gericht aan te pakken of, beter nog, te voorkomen.

Jouw APK in 3 stappen

Ben jij collectief verzekerd bij OHRA? Dan doorloop jij je persoonlijke APK via 3 eenvoudige stappen:

Stap 1: check

Neem je gezondheid onder de loep met de Persoonlijke Gezondheidscheck t.w.v. € 62,50. Met een uitgebreide persoonlijke vragenlijst en de unieke vingerprik voor het suikergehalte en cholesterol in je bloed. Je doet de check op waar en wanneer dit jou het beste uitkomt. Thuis op de bank bijvoorbeeld. Uiteraard is je privacy volledig gewaarborgd

Stap 2: Inzicht

Je ontvangt een persoonlijk gezondheidsrapport met inzicht in mogelijke persoonlijke gezondheidsrisico’s. Zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een burn-out. Met dit inzicht kun je hiermee vroegtijdig en gericht aan de slag. Mogelijk kun je ze zelfs voorkomen.

Stap 3: Actie

Ga aan de slag met je persoonlijke aandachtspunten en werk zo effectief aan je eigen gezondheid:

Met OHRA Gezond:

Je krijgt het pakket OHRA Gezond bij je collectieve basisverzekering van OHRA. Bomvol tools om aan je gezondheid en vitaliteit te werken. Zoals Recharge360, een well-being platform met coach. Advies van een sportarts. Online Geldplannen of Online Mindfulness. Of hulp door de OHRA Mantelzorgmakelaar voor het regelen van zorg voor je naaste. Handig als je over het algemeen prima in je vel zit maar toch hier en daar wat punten wilt verbeteren. Of als je echt meters wil maken met je vitaliteit.

Met onze eHealth oplossingen:

Met onze eHealth oplossingen werk jij aan je gezondheid wanneer het jou het beste uitkomt. Denk aan Online GGZ, App de dokter en de SkinVision app.

Met de OHRA Zorgverzekering:

Onze basisverzekering en aanvullende verzekeringen bieden allerhande vergoedingen om vitaler te worden. Zoals zorg bij ernstig overgewicht, diëtetiek, stoppen met roken en zorg bij verslaving aan bijvoorbeeld alcohol of medicijnen.

Met onze korting op sportscholen en sportkleding:

Met je OHRA Zorgverzekering krijg je korting op het lidmaatschap bij SportCity en korting op de sportkleding van Plutosport.

Jouw leven, jouw zorg

Er zit altijd iets bij dat bij jouw persoonlijke situatie en behoeften past. Want het is jouw leven, jouw zorg. Jij staat aan het roer en jouw wensen staan voorop. Zo zit jij in no-time goed, beter, best in je vel.

Niet verzekerd bij OHRA? Ook dan kun je bij ons terecht!

Heb je geen collectieve zorgverzekering bij OHRA? Ook dan bieden we je gratis tools waar je gebruik van kunt maken. Zodat je minder last hebt van spanning en stress en ook jij vitaler door het leven kunt: