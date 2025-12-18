De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computergebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 34 van De geschiedenis van: Windows: van MS-DOS tot Windows 11 en de evolutie van de moderne pc.

Toen de personal computer in de jaren tachtig doorbrak, veranderde de manier waarop mensen werkten, dachten en communiceerden fundamenteel. De IBM-pc, die in 1981 werd geïntroduceerd, werd al snel de standaard voor zakelijke computersystemen. Hij draaide op MS-DOS, het tekstgebaseerde besturingssysteem dat Microsoft in licentie leverde en dat het decennialange fundament zou vormen onder de groei van het bedrijf. MS-DOS was krachtig maar streng, een omgeving waarin elke interactie met het systeem afhankelijk was van exact getypte commando’s. Voor veel gebruikers betekende dat een drempel die slechts met kennis, oefening en discipline kon worden overwonnen. Net als ik zullen veel HCC’ers zich die tijd herinneren.

Tegelijkertijd tekende zich een technologische verschuiving af: steeds meer ontwikkelaars en onderzoekers zagen dat computers toegankelijker zouden worden wanneer de gebruikersinterface grafisch werd. Apple had al met de Lisa en de Macintosh laten zien hoe aantrekkelijk een muisgestuurde omgeving kon zijn, maar deze machines waren duur en hadden een beperkt softwareaanbod. In de wereld van IBM-compatibele pc’s was nog geen grafische laag beschikbaar die breed inzetbaar, open en schaalbaar was. Microsoft zag dat gat en begon aan een project dat aanvankelijk “Interface Manager” heette, maar later de naam zou krijgen die de geschiedenis van de pc voorgoed zou veranderen: Windows.

In de loop van veertig jaar zou Windows uitgroeien van een simpele grafische schil boven MS-DOS tot een wereldwijd platform dat miljarden mensen gebruiken. Het beïnvloedde niet alleen de techniek, maar ook de markt, de economie, de concurrentie, de wetgeving, de hardware-industrie en de manier waarop hele organisaties werkten.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

