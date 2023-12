Ik probeerde onlangs een bestand in Windows op de slaan. In de bestandsnaam stond een vraagteken maar dat werd door Windows niet geaccepteerd. Zijn er nog meer speciale tekens die ik niet in een bestandsnaam mag gebruiken? Mieke de R.

Het klopt inderdaad dat een vraagteken door Windows niet geaccepteerd wordt in een bestandsnaam. Dat geldt overigens ook voor de namen van mappen. De volgende tekens mag je niet in map- en bestandsnamen gebruiken:

< kleiner dan

> groter dan

: dubbele punt

“ dubbele aanhalingstekens

/ schuine streep / slash

\ schuine streep / backslash

| pijpsymbool

? vraagteken

* sterretje

Afgezien daarvan mogen bestands- en mapnamen alle umlauten, accenten en tekens van niet-Latijnse alfabetten bevatten die de Unicode-norm toestaat. Op gegevensdragers zoals usb-sticks die je ook op andere apparaten dan Windows-computers wilt gebruiken, moet je echter niet al te exotische schrijfwijzen gebruiken. Let er ook op dat de prompt alleen de tekens kan weergeven die in de momenteel geselecteerde codepagina staat.