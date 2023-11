Ik moet een Sinterklaasgedicht schrijven. Wie kan me helpen?

Elk jaar loop ik weer tegen hetzelfde probleem aan: het schrijven van een Sinterklaasgedicht. Ik heb daar altijd veel moeite mee. Maar nu hoor ik over kunstmatige intelligentie en ChatGPT, en toen vroeg ik mij af: kan ChatGPT mij helpen bij mijn Sinterklaasgedicht? Fiona van der W.

Het is bijna zover. Sinterklaas is aangekomen in Nederland en de kinderen staan te popelen voor pakjesavond. Naast de vele cadeautjes, is het sinterklaasgedicht ook ontzettend belangrijk. Wie de afgelopen jaren moeite heeft gehad met rijmen, hoeft zich daar nu geen zorgen meer over te maken, want ook voor dit probleem kun je inderdaad ChatGPT inschakelen. Wij leggen je uit hoe.

Een goed gedicht is de helft van je cadeau. Via een sinterklaasgedicht kun je persoonlijke gevoelens uitdrukken, humor toevoegen en de ontvanger verrassen zodat het cadeau een extra betekenis krijgt tijdens het feest.

Stap 1: Account aanmaken

ChatGPT is gratis te gebruiken, maar het aanmaken van een account is noodzakelijk. Dit kun je gewoon doen via de site van ChatGPT. Precies lezen hoe je dit moet doen? Lees dit artikel voor een uitgebreide uitleg.

Stap 2: Voorbereiding van het gedicht

ChatGPT doet veel voor je, maar niet alles. Het is belangrijk om te weten wat er in het gedicht moet komen, zodat ChatGPT met de juiste informatie aan de slag kan gaan.

Doe bijvoorbeeld wat onderzoek naar degene die het gedicht zal ontvangen. Wat zijn de hobby's van de ontvanger? Hoe oud is die persoon? Is deze persoon in iets specifieks geïnteresseerd? Dit zijn allemaal belangrijke en vooral leuke dingen om in het gedicht te verwerken.

Daarnaast is het belangrijk om in een sinterklaasgedicht naar het cadeau te hinten. Je hoeft niet gelijk alles weg te geven, maar voor de lezer wordt de nieuwsgierigheid en opwinding alleen maar groter.

De vorm van het gedicht is belangrijk. Hoe lang moet het gedicht zijn? Voor welke leeftijd moet het gedicht worden geschreven? En in wat voor rijmvorm wil je dat het gedicht geschreven wordt?

Klaar met de voorbereiding? Tijd om al deze punten op een rijtje te zetten.

Stap 3: formuleren

Om het beste resultaat van ChatGPT te krijgen, moet je jouw verwachtingen zo duidelijk mogelijk formuleren. Hier een voorbeeld:

“Ik wil dat je een sinterklaasgedicht van ongeveer een A4 groot schrijft voor mijn nichtje van 7. Haar cadeau is stoepkrijt en stoepkrijtsjablonen, omdat ze veel houdt van tekenen. Ik ga haar dit geven omdat ze alsmaar op de muren blijft tekenen, maar ze hier echt mee moet stoppen, omdat de muur al voor de derde keer opnieuw geschilderd moet worden. Verdere hobby's van haar zijn dansen, kleuren, muziek luisteren en cadeaus ontvangen. Ik wil dat er gehint wordt naar haar cadeau, maar vooral niet te duidelijk. Ook wil ik dat het gedicht in AABB-vorm geschreven wordt.”

ChatGPT rolt hier vervolgens een gedicht uit naar wens. Wanneer er iets ontbreekt of toch niet helemaal naar jouw wens is, kun je zeggen wat je wilt dat verandert en ChatGPT zal het aanpassen. Heel erg makkelijk dus. En wat is het resultaat van de hierboven beschreven ingave:

Liefste nichtje van mij zo klein,

Met danspasjes vol vrolijkheid fijn,

Jij danst door 't leven met veel plezier,

En straalt als de zon, keer op keer.

Je houdt van kleuren, zo bont en blij,

Met stiften en potloden, zij aan zij.

Op muziek die door de kamer galmt,

Je creativiteit die altijd straalt.

Je ontvangt cadeaus met een lach op je snoet,

Maar soms gebeurt er iets dat niet goed moet.

Want tekenen op muren, oh wat een schrik,

De verf die verdwijnt, keer op keer weer dik.

Daarom, mijn lieve kleine schat,

Een speciaal geschenk, waar je blij mee spat.

Het brengt kleur, maar blijft op de grond,

En geen vlekken op muren in 't rond.

Met krijt en sjablonen, oh zo fijn,

Kun je tekenen, groot of klein.

Dus laat de muren nu maar met rust,

Zodat de verf blijft, en niet wordt gekust.

Geniet van dansen, muziek, en kleur,

En tekenen op papier, keer op keer.

Laat de muur met rust, dat is de raad,

Dan blijft alles mooi, keer op keer paraat.

Sinterklaas bracht dit speciaal voor jou,

Zodat je volop kunt tekenen, en hoe!

Veel plezier ermee, mijn lieve kind,

En wees voorzichtig, zoals je bemint.

Dus dans, kleur, en luister naar muziek,

Je bent fantastisch, geloof me, uniek.

Met dit cadeau, een nieuwe start,

Geniet ervan, vanuit je hart.

Groetjes van Sint en zijn knecht,

Die hopen dat dit cadeau jou echt,

Veel vreugde brengt en veel vertier,

Voor jou, mijn lief, oh kleine sier.