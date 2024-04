Waarom is die harde schijf niet te zien?

De 2,5 inch harde schijf van mijn laptop heb ik vervangen door een ssd. Dat is prima gegaan. Nu wilde ik die oude 2,5 inch harde schijf als back-up gebruiken. In een externe behuizing geplaatst, ziet de laptop deze harde schijf niet. Ook niet in het Schijfbeheer. Wat moet ik doen? F.T. van den H.

Ga sowieso eens aan de slag met EaseUS Partition Master. EaseUS Partition Master moet je zien als een - veel - zwaardere versie van het Schijfbeheer.

De vraag nu: Wat ziet EaseUS Partition Master als je naar die externe 2,5 inch harde schijf kijkt? Alles wat je ziet moet je weggooien, om dan één grote nieuwe partitie aan te maken waaraan je - bijvoorbeeld - stationsletter D: vastmaakt.

Als je niets ziet in EaseUS Partition Master, dan heb je eenvoudig te maken met een waarschijnlijk klein hardware-probleem. Dan is de 2,5 inch harde schijf niet correct in de externe behuizing geplaatst. Heb je trouwens al een andere usb-poort van de laptop geprobeerd?

Misschien een tip... Je kunt voor weinig geld een 1-op-1 SATA-naar-USB-kabel kopen waarmee het eenvoudiger experimenteren is dan met een complete externe behuizing.

Zo'n 1-op-1 SATA-naar-USB-kabel experimenteert altijd lekker weg...