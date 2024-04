Ik heb gehoord dat het mogelijk is om in Windows bestanden en mappen te openen met behulp van een (= 1) klik. Wat betekent dat ik dan niet hoef te dubbelklikken. Vraag 1: Is dat echt mogelijk? Vraag 2: Waar is dat in te stellen? Wim D.

Antwoord 1: Ja, dat is echt mogelijk. Antwoord 2: Ga naar de Windows Verkenner. Klik op de drie puntjes en ga naar Opties. Op het tabblad Algemeen van het dan geopende dialoogvenster Mapopties kies je voor de optie Openen bij eenmaal klikken. Voilà, klikker-de-klik heen!

Hier is te zien hoe je bestanden en mappen met behulp van een enkele klik kunt openen