Ik ben op zoek naar een specifieke versie van Paint Shop Pro. Het gaat eigenlijk om een stokoude versie van Paint Shop Pro, nog lang voordat Corel het heeft overgenomen. Die stokoude versie doet precies wat ik wil en is ook nog eens een heel stuk sneller dan de nieuwste versie van Paint Shop Pro. Waar kan ik hiervoor terecht? Hans W.

Hier meteen een evenzo specifieke link: http://www.oldversion.com/windows/paint-shop-pro/. Op deze plek vind je allerlei oude versies van Paint Shop Pro en wellicht ben je daar meteen al mee geholpen. Intussen is de website Oldversion.com al genoemd, want zoals men zegt: “Nieuwer is niet altijd beter!” Dat wil zoveel zeggen als dat je hier niet alleen terechtkunt voor Paint Shop Pro, maar voor heel veel andere software. Best kans dat Oldversion.com voor jou een regelrechte schatkamer gaat worden. Ja, het is zeker de moeite waard om eens te grasduinen op deze website met – voorheen – populaire programma’s.