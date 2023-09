Waar kan ik zien hoe vol mijn mailbox is?

Gisteren kreeg ik een mailtje van HCC dat mijn mailbox overvol was. Ik heb drastisch opgeruimd en ik wil nu graag weten of ik weer onder de 1 GB zit. Waar kan ik dat zien? Peter B.

Je kunt op twee manieren zien hoeveel ruimte je hebt gebruikt. Dat kan via webmail en het kan via de website van HCC.

Website

Ga naar hcc.nl en log in via de button Inloggen rechts bovenaan. Als je bent ingelogd, klik in het menu op HCC en vervolgens op Mijn gegevens. Klik dan op het tabblad Mijn HCCnet. Daar zie je in het kader Mailbox Informatie de grootte van je mailbox staan.

Webmail

Via webmail kun je iets gedetailleerdere informatie krijgen, namelijk de grootte per map. Ga naar hcc.nl en klik rechts bovenaan op Webmail. Log in en vervolgens krijg je de webmailomgeving te zien. Klik vervolgens rechts op het tandwieltje (zie hieronder).

Klik daarna links op Mappen. Klik daarna op Postvak in. Je ziet dan precies hoe groot deze map is. In onderstaand voorbeeld is dat 3,3 MB.

Je kunt per map bekijken hoeveel ruimte er gebruikt wordt. In de voorbeeldmap Verzonden items in onderstaande afbeelding is dat 2,4 MB.