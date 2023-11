PC-Active digitaal lezen: hoe dan?

Ik las in de HCC!nieuwsbrief van vorige week dat PC-Active digitaal te lezen is. Is dat telkens een volledig tijdschrift of zijn dat losse artikelen? Ik kan er op de website niets over vinden. Hoe werkt het precies? Graag een duidelijke uitleg. Cor van den B.

Via onze website zijn alle edities van PC-Active 295 tot en met heden digitaal te lezen. Het gaat om de complete magazines. Je dient wel lid te zijn van HCC om van deze dienst gebruik te maken.

Hoe werkt het precies?

Ga naar hcc.nl en log in als lid. Dit doe je via de button Inloggen aan de rechter bovenzijde van het beeld.

Klik vervolgens in het menu aan de bovenzijde op PC-Active en klik daarna links op Huidige Editie.



Je komt vervolgens op een pagina terecht waar de meest actuele editie (in dit geval PC-Active 333 van december 2023/januari 2024) vermeld wordt. Klik op de link > Bekijk nu ook de digitale editie! (Alleen voor HCC-leden).

Je komt dan op een pagina waar de meest recente editie van PC-Active linksboven staat. Wanneer je naar beneden scrolt, kom je oudere edities (tot en met 295) tegen.



In dit voorbeeld willen we editie 333 gaan lezen. We klikken op het grijze cirkeltje met de vier witte pijltjes die op de cover te zien is.



Vervolgens zie je de cover van het magazine groot in beeld verschijnen.



Met de witte pijl aan de rechterzijde blader je een bladzijde verder. Je ziet daarna ook een witte pijl aan de linkerkant verschijnen, hiermee kun je terugbladeren. Linksonder zie je (op de afbeelding hierboven) 1 / 100 staan. Dit betekent dat het magazine 100 pagina’s in totaal is en jij je op pagina 1 bevindt.

Rechts onderaan zie je een soort loepje staan. Hiermee kun je woorden zoeken in de hele uitgave. Klik erop en vul in het zoekveld bijvoorbeeld Windows in. Wanneer je dit in editie 333 doet, zul je zien dat het woord 201 keer gevonden wordt.



Je ziet op de afbeelding dat het gezochte woord geel gemarkeerd wordt. Door op > te klikken, ga je naar het volgende woord dat is gevonden.

Een laatste belangrijke functie zie je in het midden, onderaan op je beeldscherm.



Door op + te klikken, kun je inzoomen om de tekst beter te lezen. Door het witte cirkeltje naar links of rechts te bewegen, kun je het zoomniveau naar eigen wens regelen.

Wanneer je bent ingezoomd, kun je met behulp van je muis de pagina ‘bewegen’. Klik met de linker muistoets op de pagina en houdt deze ingedrukt. Beweeg de muis en laat vervolgens de muistoets los. Het wijst zich vanzelf. Met twee keer snel klikken op de linker muistoets kun je ook snel inzoomen. En daarna weer twee keer snel klikken met de linker muistoets en je zoomt weer uit.