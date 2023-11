Ik weet dat ik bij HCC!vraagbaak een ticket aan kan maken met een vraag, maar ik zou liever iemand persoonlijk spreken. Kan dat ook?

Bert V.

De HCC!vraagbaak is uitsluitend voor leden van HCC. De vraagbaak is te vinden op vraagbaak.hcc.nl en bevat een groot aantal artikelen waarin oplossingen voor problemen benoemd worden. Het is slim om altijd eerst te kijken of jouw vraag wellicht al eens eerder is beantwoord. Je kunt heel makkelijk zoeken op bepaalde onderwerpen.

Dan nu naar jouw vraag. Ja, het is mogelijk om de HCC!vraagbaak te bellen voor technische vragen. Dat kan op werkdagen (met uitzondering van feestdagen) tussen 09.00 en 22.00 uur via 085-0441808.

De ledenadministratie van HCC is bereikbaar op dinsdag en donderdag (met uitzondering van feestdagen) van 12.00 tot 16.00 uur via 085-0130124.