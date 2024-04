Op mijn WhatsApp-account wordt ik steeds vaker bezocht door mensen die ik niet in mijn adresboek of in mijn contactenlijst wil hebben. Een chat wissen of een contact blokkeren kan wel, maar ik wil ze er gewoon helemaal uit hebben. Peter V.

Download de WhatsApp-app voor Windows en koppel aan bij WhatsApp. In de lijst met contacten heb je - via de rechtermuisknop - dan een optie om een contact helemaal te Verwijderen (zie de afbeelding hieronder). Is dat wat je zoekt? Maar het is uiteindelijk mogelijk dat - bij herhaling - de WhatsApp-optie Blokkeren beter gaat werken.

Dit is de WhatsApp-app voor Windows. Met de mogelijkheid om een - zeer - ongewenst account te kunnen verwijderen