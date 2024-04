Is mijn website toegankelijk voor iedereen?

Ik heb een website met informatie over mijn hobby en daaraan gekoppeld een kleine webwinkel. Nu heb ik gelezen dat alle websites binnenkort ook te raadplegen moeten zijn door mensen met een beperking. Ik geloof dat mijn website wel op orde is, maar hoe controleer ik dat? Peter van A.

Vanaf 28 juni 2025 moeten websites, webshops en apps inderdaad voor iedereen toegankelijk zijn. Om ondernemers hierbij te ondersteunen, introduceerden VNO-NCW en MKB-Nederland, Accessibility en Thuiswinkel.org twee jaar geleden een zelfscan (https://ismijnsitetoegankelijk.nl/) waarmee zij kunnen testen hoe toegankelijk hun website is. Dankzij recente doorontwikkelingen krijgen ondernemers nu een uitgebreider advies op maat over hoe zij hun website of webshop kunnen verbeteren. Het is nu niet alleen duidelijk op welke punten een website wel of niet toegankelijk is, maar ze krijgen ook een duidelijk en praktisch advies over hoe ze hun website toegankelijker kunnen maken.

Niet voor iedereen is online shoppen vanzelfsprekend. Miljoenen Nederlanders ondervinden belemmeringen bij het gebruik van websites of webshops. Sommigen zijn slechtziend, kleurenblind of blind, anderen hebben moeite met lezen of kunnen een muis niet goed bedienen. Er zijn ook mensen die slechthorend of doof zijn en problemen hebben met video's.

Voor deze groep is het belangrijk dat websites en webshops toegankelijk zijn, wat onder meer inhoudt dat teksten en afbeeldingen door screenreaders worden herkend, er voldoende contrast is tussen kleuren, het lettertype groot genoeg is, video's zijn ondertiteld, en de website met alleen een toetsenbord te bedienen is. De zelfscan toetst websites op al deze onderdelen.

Vanaf 28 juni 2025 gaat Europese toegankelijkheidswetgeving formeel in. Dit betekent dat vanaf dat moment onder andere geldautomaten, financiële diensten en e-commerce-bedrijven digitaal toegankelijk moeten zijn.