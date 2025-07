Vraag van de week: Kan ik veilig blijven werken op een pc zonder Windows-updates?

Ik heb gehoord dat Windows 10 binnenkort niet langer ondersteund wordt. Betekent dit dan dat ik mijn computer niet meer kan gebruiken? Of is het toch gewoon veilig om te blijven werken op een pc zonder Windows-updates? Marieke van der Z.

Het is in principe niet veilig om te blijven werken op een computer zonder Windows-updates. Microsoft brengt regelmatig updates uit om kwetsbaarheden in het besturingssysteem te verhelpen. Zonder deze beveiligingspatches ben je extra kwetsbaar voor virussen, ransomware, hackers en andere vormen van cyberaanvallen. Daarnaast zorgen Windows-updates ook voor compatibiliteit met nieuwe software en hardware. Verouderde systemen kunnen daardoor problemen ondervinden met moderne toepassingen of randapparatuur. Ook bevatten updates vaak oplossingen voor bugs en verbeteringen in de prestaties van je computer.

Het doen van bankzaken op een computer zonder Windows-updates is helemaal sterk af te raden. Online bankieren vereist een hoge mate van veiligheid, omdat je werkt met gevoelige persoonsgegevens en directe toegang hebt tot je financiële middelen. Zonder de nieuwste beveiligingspatches is je systeem kwetsbaar voor malware zoals keyloggers en phishingsoftware, die speciaal ontworpen zijn om inloggegevens te stelen of banktransacties te manipuleren. Zelfs als je antivirussoftware gebruikt, biedt dat geen volledige bescherming tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem zelf.

Cybercriminelen maken vaak gebruik van bekende lekken in verouderde Windows-versies om toegang te krijgen tot systemen, en die lekken worden juist via updates verholpen. Zelfs wanneer je denkt dat je veilig werkt, bijvoorbeeld via een vertrouwde browser of beveiligde verbinding (HTTPS), kunnen onderliggende systeemlekken ervoor zorgen dat kwaadwillenden toch kunnen meekijken of tussenbeide komen. Daarom is het essentieel om voor online bankzaken altijd een up-to-date en goed beveiligd systeem te gebruiken. Als je geen updates kunt uitvoeren op je huidige pc, overweeg dan om je bankzaken via een andere, veilige computer of een mobiele bankapp op een goed onderhouden smartphone te regelen. Dat is vele malen veiliger dan werken met een verouderd en mogelijk onveilig systeem.

Bedenk ook dat de bank, wanneer je werkt met een niet-veilige computer, jou niet zal compenseren wanneer er geld van je rekening wordt gestolen.

Toch zijn er enkele situaties waarin je tijdelijk zonder updates kunt werken, al blijft dit risicovol. Bijvoorbeeld wanneer je pc volledig offline is en dus geen verbinding heeft met internet of andere netwerken. In dat geval is de kans op een aanval veel kleiner, al moet je alsnog voorzichtig zijn met bijvoorbeeld het gebruik van usb-sticks of externe schijven. Ook als je de pc slechts voor beperkte, veilige taken gebruikt – zoals tekstverwerking zonder verbinding met het internet – is het risico lager. In die gevallen is het belangrijk dat je aanvullende beveiligingsmaatregelen neemt, zoals het gebruik van betrouwbare antivirussoftware, regelmatige back-ups en het vermijden van onbekende software.

Wanneer je echt geen updates meer kunt installeren, dan kun je overwegen om een alternatief besturingssysteem te gebruiken, zoals Linux. Dat is vaak stabiel, veilig en minder afhankelijk van frequente updates. Zorg dan wel voor een goede back-upstrategie en overweeg een aparte pc te gebruiken voor gevoelige taken zoals internetbankieren.

Kort samengevat: een Windows-pc zonder updates die verbonden is met het internet is niet veilig. Een pc zonder updates die volledig offline wordt gebruikt kan onder bepaalde voorwaarden redelijk veilig zijn, maar dat blijft een tijdelijke en beperkte oplossing. De veiligste aanpak blijft om je systeem up-to-date te houden en goed te beveiligen.