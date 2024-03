Op mijn computer staan financieel gevoelige gegevens. Kan ik mijn computer zodanig beveiligen dat je alleen kunt inloggen met behulp van - bijvoorbeeld - een speciale usb-stick. Hardware-beveiliging dus, in plaats van een loginnaam en een wachtwoord. Marc D.

Het toverwoord is Fast Identity Online ook wel afgekort als FIDO2. Aan die eis moet een usb-veiligheidssleutel voldoen om Windows 11 zodanig te kunnen inrichten dat je alleen met behulp van die ene door jou ingestelde usb-veiligheidssleutel kan inloggen bij het besturingssysteem. Zo'n usb-veiligheidssleutel kost 3 a 4 tientjes bij onder andere Bol.com. Heb je zo'n usb-veiligheidssleutel in huis kunnen halen? Dan naar Instellingen, Accounts en Aanmeldingsopties. Aldaar kun je bij de sectie Veiligheidssleutel die usb-veiligheidssleutel in gebruik nemen. Is eigenlijk best een handig en een veilig idee, toch?





Bij de Aanmeldingsopties van Windows 11 kun je een USB-veiligheidssleutel in gebruik nemen

Een voorbeeld van een usb-veiligheidssleutel die je kunt gebruiken in combinatie met Windows 11