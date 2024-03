Hoe veilig zijn complexe wachtwoorden?

Voor het inloggen bij een bepaalde website heb ik al een sterk wachtwoord, maar deze biedt ook een twee-factor-authenticatiemogelijkheid aan. Ik vind dat wat omslachtig. Bovendien heb ik al een sterk wachtwoord, dus heb ik extra beveiliging toch niet nodig? En wat is de veiligste methode als extra controlestap bij het inloggen, behalve alleen een wachtwoord? Peter P.

Zelfs als het wachtwoord complex is, is het voor een hacker nog best makkelijk te kraken, dat onderschatten we somsonderschatten we soms. Het is dus geen goed idee om datzelfde wachtwoord ook op meerdere plekken te gebruiken. Als een oplichter dat ene wachtwoord in handen krijgt, zal hij waarschijnlijk op andere websites of accounts met dat wachtwoord proberen in te loggen. Met een wachtwoordmanager maak je eenvoudig voor elk account een ander complex wachtwoord.

Een code die je ontvangt van een authenticatie-app is de veiligste methode als controlestap. Ook sterke wachtwoorden kunnen in handen van oplichters vallen. Een verificatiecode via een authenticatie-app op de telefoon wordt beschouwd als de veiligste methode, op biometrie na (vingerafdruk, gezichtsscan). De codes zijn specifiek voor jouw apparaat en veranderen om de zoveel seconden, waardoor het erg moeilijk is voor hackers om toegang te krijgen. Het ontvangen van codes via sms is handig, maar minder veilig omdat je simkaart gestolen kan worden. Een code via e-mail is veiliger dan sms, maar hoeveel hangt sterk af van de beveiliging van je e-mailaccount.