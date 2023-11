Mijn HCC-net e-mailadres is geblokkeerd wegens spam, wat nu?

Lees hier het antwoord op deze Vraag van de Week.

Je HCC e-mailadres kan om verschillende redenen worden geblokkeerd. Een voorbeeld hiervan is wanneer deze gehackt is en misbruikt wordt om grote hoeveelheden mails te versturen (spamberichten).

Op het moment dat je HCC-net e-mailadres is geblokkeerd wegens spam, dan zullen wij een melding plaatsen in je account op HCC.nl. Deze melding kun je zien wanneer je inlogt op HCC.nl en je weg vervolgt naar de kop HCC (links bovenin de pagina) en dan via Mijn gegevens > Mijn HCCnet.

Om je account te laten deblokkeren, dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

Stap 1

Je moet je computer controleren op virussen. Dit doe je met de online virusscanner van Eset. Deze vindt je hier: https://www.eset. com/nl/thuis/online-scanner/ (gebruikers van Macbook, ga naar https://www.trendmicro.com/en_us/forHome/products/housecall.html)

Klik op gratis scannen Open het gedownloade bestand

Klik op aan de slag Er kan een beveiligingsvraag komen of de scanner wijzigingen mag aanbrengen. Klik dan op ja Klik op accepteren Geef aan of Eset anoniem gegevens mag verzamelen Geef aan of Eset feedback mag verzamelen Klik op doorgaan

Klik op volledige scan Kies voor Eset potentieel ongewenste toepassingen laten detecteren en deze in quarantaine laten plaatsen Klik op scan starten

Nu wordt de laatste versie van de antivirusdatabase opgehaald en gaat de scanner je computer controleren. Dit kan even duren.

Hierna krijg je een scherm met de melding of er bedreigingen zijn gevonden. Als er geen bedreigingen zijn gevonden, moet het logboek worden opgeslagen. Bewaar het logboek goed. Dit moet je bij je verzoek tot deblokkeren meesturen.

Zijn er wel bedreigingen gevonden, dan moeten deze eerst opgelost worden. Volg daarvoor de aanwijzingen op het scherm. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de Vraagbaak via vraagbaak.hcc.nl. De HCC-vraagbaak is op vrijdagen (van 13.00-17.00 uur) telefonisch bereikbaar via 085-044 1808.

Stap2

Ga naar HCC.nl > HCC > Mijn Gegevens > Mijn HCCnet

Klik op het tabblad van het betreffende e-mailadres en wijzig het wachtwoord.

Let op: als het om het hoofdaccount gaat en je wilt het wachtwoord van de website en je mailaccount gelijk houden, wijzig dan je wachtwoord in het tabblad mijn account, anders zijn de wachtwoorden niet meer gelijk.

Stap 3

Vul tot slot het formulier in op https://hcc.nl/component/rsform/form/115:deblokkeer-mijn-hccnet-account?Itemid=359

Aan de hand van de ingevulde gegevens zal een van onze helpdeskvrijwilligers het verzoek beoordelen en verwerken. Dit kan enkele dagen duren.