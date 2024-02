Ik heb een AVI-bestand op een usb-stick staan. Het lukt mij maar niet om dat AVI-bestand afgespeeld te krijgen. Wat nu? Chris van O.

AVI staat voor Audio Video Interleave. Microsoft heeft dit bestandsformaat ontwikkeld om video- en audiogegevens als één bestand op te slaan. Het werd geïntroduceerd in november 1992 als deel van de Video for Windows-technologie. In tegenstelling tot de MPEG- en MOV-bestanden is het AVI-formaat minder gecomprimeerd.

AVI kent nogal wat interne dialecten en dan praten we over het verschijnsel videocodec. Ga naar de webpagina www.videohelp.com/software/GSpot en haal de tool GSpot maar eens op. Met behulp van deze tool kom je te weten welke (video)codecs er door dat niet-afspeelbare AVI-bestand worden gebruikt. Kennelijk ontbreken die (video)codecs op je computer.

Een paardenmiddel (maar wel een beetje overkill) is de toolkit K-Lite Codec Pack dat je dan weer hier kunt vinden: codecguide.com.

En denk natuurlijk ook even aan het spreekwoordelijke Zwitserse zakmes voor video en audio: de VLC Media Player: www.videolan.org.