Hoe kan ik het geluid van meldingen aanpassen?

Na een operatie irriteren bepaalde geluiden mij, onder andere een paar standaard geluiden in Windows. Hoe kan ik die geluiden vervangen door andere? Karel van W.

In Windows 11 kun je geluiden die je hoort eenvoudig aanpassen. Je kunt zelfs eigen audio gebruiken. En je kunt ook – misschien is dat in jouw situatie wel het meest gewenst – alle geluiden uitzetten.

Druk op Start en selecteer Instellingen. Wanneer die niet in het scherm staat, kun je die ook vinden bij Alle apps of door Instellingen in te toetsen in de zoekbalk. Bij Instellingen kies je voor Systeem en vervolgens voor Geluid. Scrol nu helemaal naar beneden en kies voor Meer geluidsinstellingen.

Er opent een venster met vier tabbladen: Afspelen, Opnemen, Geluiden en Communicatie. Standaard sta je in het eerste tabblad. Om bij de meldingsgeluiden te komen, moet je naar het derde tabblad Geluiden. In Windows 11 zijn twee geluidsschema’s ingebouwd: Windows standaard en Geen geluiden. Die laatste kiezen is wellicht voor jou het meest prettige. Klik daarna op Toepassen en vervolgens OK. Sluit Instellingen daarna af.

Wil je de geluiden aanpassen, laat dan het geluidsschema op Windows standaard staan. Zoek naar de kennisgeving waarvan je het geluid wilt aanpassen. Kies onder Geluiden voor een ander geluid. Met de knop Testen kun je het geluid afspelen om te proberen.

Wanneer je alle gewenste geluiden hebt aangepast, klik dan bij Geluidsschema op Opslaan als… Je kunt het geluidsschema onder jouw naam opslaan. Op die wijze blijft de Windows standaard ongewijzigd gehandhaafd.