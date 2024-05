Ik merk de laatste tijd dat ik bij het lezen van appjes nogal moeite heb met de oh zo kleine letters lezen, nou vroeg ik mij af of hier een instelling voor is zodat ik het lettertype kan vergroten en zo de appjes goed kan lezen?

Berend B.

Goed nieuws! In zowel Android als iOs heb je de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen. In Android kun je de tekstgrootte van je appjes aanpassen door naar de instellingen van je WhatsApp te gaan, ga hierna naar Chats en dan Lettergrootte. Kies hier voor Klein, Gemiddeld of Groot.



Bij iOs gaat het net wat anders, hier moet je naar de algemene instellingen van de telefoon, ga in instellingen naar Scherm en helderheid klik hier op tekstgrootte. Sleep onderin je scherm de knop naar links of naar rechts. Zo pas je de Tekstgrootte aan van je hele telefoon dus let hier op.