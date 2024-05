Op mijn computer opent de webbrowser altijd in een klein scherm. Ik wil eigenlijk dat de webbrowser zich altijd gemaximaliseerd opent. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Chris B.

Dat gaat eenvoudiger dan je denkt en de nu volgende tip is van toepassing op nog veel meer programma's. Enfin, open de webbrowser en maximaliseer deze nog maar eens een keer. Klik dan op de drie puntjes rechtsboven in beeld om het pulldown-menu van de webbrowser te openen. Kies dan voor de optie Sluiten ( zie afbeelding ). De truc is dus het netjes - via het menu - afsluiten van de webbrowser. Op die manier worden jouw instellingen vastgelegd voor de volgende keer. Zoals gezegd, werkt dit ook met nog veel meer andere programma's. Probeer het maar eens!

