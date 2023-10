Hoe kan ik mijn smartphone geforceerd herstarten?

Soms ben ik bezig met mijn smartphone, maar loopt deze ineens vast en reageert niet meer. Af en toe is het een kwestie van wachten, maar wanneer het toestel alsnog blijft hangen wil ik deze graag geforceerd herstarten, hoe doe ik dit? Anette E.

Hoe forceer je het herstarten van je smartphone? Hier zijn gelukkig een aantal handige trucjes voor. Zowel de iPhone als een Android-toestel beschikt over deze mogelijkheid.

Kijk of je toegang hebt tot opnieuw opstarten

Het is handig om als eerst te kijken of je nog toegang hebt tot het gebruikelijke menu waarmee je jouw smartphone opnieuw kunt laten opstarten. Op de meeste Android-telefoons kan dit door de aan-uitknop een paar seconden ingedrukt te houden. Dan zou het gebruikelijke menu met opties voor uitschakelen en opnieuw opstarten verschijnen. Bij een Samsung moet je een paar seconden de aan-uitknop én de knop voor volume omlaag tegelijk ingedrukt houden om in dit menu te komen. Met iPhone is het een kwestie van de aan-uitknop en één van de volumeknoppen indrukken (of alleen de aan-uitknop als je een oudere iPhone met homeknop hebt).

Geforceerd herstarten Android

Op vrijwel elke Androidtelefoon werkt het geforceerd herstarten hetzelfde, alhoewel Samsung hier een andere knopcombinatie voor gebruikt. Maar voor de meeste Androids is het simpel. Hou de aan-uitknop voor zo’n dertig seconden ingedrukt, tot het merk van je smartphone (of google robotje) verschijnt. Als het goed is, herstart je telefoon dan automatisch. Zo simpel als dat.

Geforceerd herstarten Samsung

Hoewel Samsung ook draait op Android, beschikt Samsung over een eigen knopcombinatie voor het forceren van een herstart. Dit is dezelfde combinatie die je gebruikt om in het menu voor uitschakelen en herstarten te komen. Alleen is het nu een kwestie van de aan-uitknop en volume-omlaagknop minstens zeven seconden indrukken. Je zult dan een Samsunglogo te zien krijgen en de telefoon zal zich opnieuw opstarten.

Geforceerd herstarten iPhone

Op alle iPhone’s met Face ID (en zonder homebutton) tik je kort op de knop voor volume omhoog, daarna op de knop voor volume omlaag en vervolgens hou je de aan-uitknop ingedrukt tot het Apple-logo verschijnt. Bij de iPhone 8- en iPhone SE-modellen (tweede generatie) werkt het precies hetzelfde, maar bij de iPhone 7 houd je de knop voor volume omlaag en de aan-uitknop samen ingedrukt tot het logo verschijnt. Bij oudere modellen hou je de aan-uitknop en de homeknop samen ingedrukt tot het logo verschijnt.