Vraag van de Week: Hoe kan ik in mijn browser cookies en andere gegevens wissen?

Via een browser worden er veel gegevens over mij verzameld. Ik denk dus dat het slim is om af en toe de cookies en zo in mijn browser te wissen. Maar hoe doe ik dat precies? Maarten van O.

Soms is het lekker om met een schone lei te beginnen: geen koekjes (cookies), geen overvolle geschiedenis, geen cache die vastloopt. Hoe je dat doet, verschilt een beetje per browser. Omdat jij niet aangeeft welke browser jij gebruikt, geven wij je de snelste route per populaire browser.

Google Chrome

Klik rechtsboven op de drie puntjes → Geschiedenis → Browsegegevens wissen. Vink aan wat je kwijt wilt (geschiedenis, cookies, cache) en kies een periode. Klik op Gegevens wissen en voilà!

Microsoft Edge

Drie puntjes rechtsboven → Instellingen → Privacy, zoeken en services. Daar vind je Browsegegevens wissen. Kies wat je wilt wissen en druk op Nu wissen.

Brave

In Brave werkt het bijna hetzelfde: ga naar de drie streepjes rechtsboven → Instellingen → Privacy en beveiliging → Browsegegevens wissen. Even aanvinken en schoonmaken maar.

Firefox

Menu met drie streepjes → Instellingen → Privacy & Beveiliging. Daar kun je onder Cookies en websitegegevens of Geschiedenis precies aangeven wat je wilt opruimen.

Safari (Apple)

Op je Mac: in de menubalk → Safari → Wis geschiedenis…. Voor cookies en cache: Voorkeuren → Privacy → Beheer websitegegevens.

Op iPhone/iPad: Instellingen → Safari → Wis geschiedenis en websitedata.

Tip

Tot slot nog een tip: de meeste browsers hebben een optie om gegevens automatisch te wissen bij het afsluiten. Zo maak je elke keer weer een frisse start.