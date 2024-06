Hoe gaat dat met Microsoft Word-invulvelden?

Ik moet regelmatig een contractje opmaken voor de huurders van mijn vakantiewoning. Ik vroeg mezelf af: hoe kan ik mijn Microsoft Word-document gemakkelijker kan maken door met vaste delen en invulvelden te werken? Raf S.

We durven het bijna niet te zeggen... Open Microsoft Word, ga naar Bestand en Nieuw. Bij het veld Online sjablonen zoeken gebruik je het trefwoord formulier. Even wachten en voilà: een enorme hoeveelheid voorbewerkte formulieren! (tekst gaat verder onder afbeelding)

Formulier nodig? Kies uit vele tientallen Microsoft Word-sjablonen die online voor je klaar staan.

Best kans dat het gewenste formulier reeds in die getoonde lijst is te vinden. En anders gewoon een redelijk alternatief in gebruik nemen en aanpassen. Sneller en gemakkelijker is niet mogelijk!

Toegegeven, dat is een wel heel erg eenvoudig antwoord. Er is uiteraard een alternatief, maar daarvoor heb je dan wel het lint Ontwikkelaars nodig dat je moet inschakelen via de Opties en Lint aanpassen. Je kunt via het lint Ontwikkelaars vervolgens Microsoft Word in de zogeheten Ontwerpmodus zetten, om daarna de gewenste velden aan het document toe te voeren. Maar het gaat al snel in de richting van soft-programmeren. Misschien toch maar een kant-en-klaar formulier pakken?

Afbeelding 2: Als je dat wilt, dan kun je natuurlijk ook zelf een invulformulier maken. Kijk maar!