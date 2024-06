Waarom kan ik geen mail meer verzenden?

Mijn Windows Mail is door Microsoft vervangen door Outlook (new). Nu kan ik met mijn hccnet-mailadres geen mail meer versturen (wel ontvangen). Ik krijg de foutboodschap SMTP Error: Could not Authenticate. Ik heb de workshop ‘Het nieuwe Outlook’ in PC-Active 336 gelezen maar daar vind ik het antwoord niet. Wat doe ik verkeerd? Albert van Z.

Je doet niets verkeerd. Volgens een Microsoft-expert wordt de foutmelding niet veroorzaakt omdat de mail-client zich niet correct kan authenticeren, hetgeen het normale gedrag van een mail-client zou zijn. De Outlook (new)-client verbindt met het Microsoft-netwerk waarin uiteindelijk een andere server met een Microsoft proprietary authenticatiemethode verbinding probeert te krijgen met de doel-mailserver.

Het punt echter is dat veel mailproviders, waaronder HCCnet, die proprietary authenticatiemethode van Microsoft niet ondersteunen. Via alle supportlijnen van HCC wordt dan ook geadviseerd om, wanneer je tegen dit probleem aanloopt, over te stappen naar Thunderbird.