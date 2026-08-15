Nvidia brengt GeForce NOW officieel naar Linux: gamen zonder krachtige pc

Linux-gebruikers die graag moderne pc-games spelen, krijgen er een interessante mogelijkheid bij. Nvidia heeft zijn cloudgamingdienst GeForce NOW officieel uitgebracht voor Linux. De afgelopen maanden was al een bètaversie beschikbaar, maar die testfase is nu beëindigd. Daarmee krijgt Linux voor het eerst een volwaardige GeForce NOW-desktopapp van Nvidia.

Dat is vooral interessant omdat gamen op Linux de afgelopen jaren weliswaar veel gemakkelijker is geworden, maar nog altijd beperkingen kent. Niet ieder spel heeft een Linux-versie en bij sommige Windows-games zijn hulpmiddelen zoals Proton nodig. Cloudgaming kiest een heel andere route: het spel draait helemaal niet op de eigen computer.

Zware games op een eenvoudige pc

Bij GeForce NOW worden games uitgevoerd op krachtige computers in de datacenters van Nvidia. Het beeld wordt vervolgens via internet naar de computer van de gebruiker gestreamd. Toetsenbord-, muis- en controllercommando's gaan de andere kant op. Daardoor hoeft de eigen Linux-computer niet over een dure grafische kaart te beschikken. De zware grafische berekeningen vinden immers bij Nvidia plaats. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor iemand die Linux op een oudere desktop of laptop gebruikt, maar toch moderne en grafisch veeleisende games wil spelen.

Nvidia spreekt over toegang tot meer dan 2.000 ondersteunde pc-games. Gebruikers kunnen onder andere hun bestaande gamebibliotheek koppelen. Dat betekent overigens niet dat alle games die iemand bezit automatisch via GeForce NOW gespeeld kunnen worden: een spel moet door de dienst worden ondersteund.

Ubuntu 24.04 en nieuwer

Nvidia richt de officiële Linux-app in eerste instantie op Ubuntu 24.04 en nieuwere versies. De applicatie wordt via Flatpak aangeboden. Dat maakt gebruik op andere Linux-distributies eveneens mogelijk. Tweakers probeerde de nieuwe applicatie bijvoorbeeld uit onder Fedora KDE en kon daarmee zonder problemen een game via GeForce NOW spelen. Dat is interessant, omdat het erop wijst dat de toepassing in de praktijk breder inzetbaar is dan alleen op Ubuntu.

De Linux-versie was sinds januari 2026 als bèta beschikbaar. Nvidia zegt de afgelopen maanden feedback van gebruikers te hebben verwerkt en zich bij de definitieve versie vooral te hebben gericht op betere prestaties, stabiliteit en verdere afwerking.

Tot 5K en 120 beelden per seconde

Wie over een geschikt abonnement en een voldoende snelle internetverbinding beschikt, kan behoorlijk hoge beeldkwaliteit krijgen. Nvidia biedt via GeForce NOW mogelijkheden tot 5K-resolutie met 120 beelden per seconde. Bij 1080p kan de snelheid zelfs oplopen tot 360 beelden per seconde. Ook grafische technieken zoals raytracing en DLSS kunnen via de cloud beschikbaar zijn.

Nvidia heeft bovendien DLSS Frame Generation voor cloudgaming verder geoptimaliseerd. Daarbij worden met behulp van AI extra beelden gegenereerd. Volgens Nvidia is de vertraging daarbij verminderd, waardoor bewegingen en besturing directer moeten aanvoelen. Vooral bij streaming in 1440p en 4K met 60 of 120 beelden per seconde zou dat merkbaar moeten zijn.

Niet alleen maar voordelen

Cloudgaming heeft tegelijkertijd enkele duidelijke beperkingen. Een goede en vooral stabiele internetverbinding is belangrijk. Bij gewoon gamen wordt een spel lokaal uitgevoerd en heeft een korte internetstoring meestal geen invloed op een singleplayergame. Bij cloudgaming moet voortdurend beeldinformatie tussen het datacenter en de gebruiker worden uitgewisseld.

Ook blijft er altijd enige vertraging bestaan tussen het indrukken van een toets en wat er op het scherm gebeurt. Voor veel spellen hoeft dat nauwelijks een probleem te zijn, maar bij zeer snelle competitieve games kan iedere milliseconde tellen.

Daarnaast is GeForce NOW een abonnementsdienst met verschillende niveaus. De afweging wordt daardoor anders dan bij het kopen van een krachtige gaming-pc: in plaats van vooraf veel geld aan hardware uit te geven, betaal je voor het gebruik van rekenkracht in de cloud.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden die Linux gebruiken is de officiële introductie vooral interessant omdat opnieuw een traditionele beperking van Linux kleiner wordt. Wie Linux als dagelijks besturingssysteem gebruikt, hoeft voor een groeiend aantal toepassingen steeds minder snel terug te vallen op Windows.

Cloudgaming gaat nog een stap verder. Omdat de game feitelijk op de servers van Nvidia draait, wordt het onderliggende besturingssysteem van de eigen computer veel minder belangrijk.

Daarmee kan GeForce NOW ook interessant zijn voor HCC-leden die slechts af en toe gamen. De aanschaf van een complete gaming-pc met een kostbare grafische kaart is dan niet altijd aantrekkelijk. Cloudgaming maakt het mogelijk om zware spellen op veel lichtere hardware te spelen.

Het is bovendien een interessante ontwikkeling voor mensen die een oudere computer langer willen blijven gebruiken. Zolang het systeem Linux en de GeForce NOW-app goed kan draaien en de internetverbinding snel genoeg is, hoeft de leeftijd van de grafische kaart niet langer de belangrijkste beperking te zijn.

Linux wordt steeds serieuzer als gameplatform

De komst van de definitieve GeForce NOW-app staat niet op zichzelf. Linux heeft de afgelopen jaren mede dankzij ontwikkelingen rond Steam en Proton grote stappen gezet als gameplatform. Met cloudgaming wordt een ander probleem aangepakt: niet door Windows-games geschikt te maken voor Linux, maar door het zware werk helemaal buiten de eigen computer te laten plaatsvinden.

Dat maakt GeForce NOW zeker niet voor iedere gamer de beste oplossing. Wie veel speelt, maximale controle wil en over krachtige hardware beschikt, zal waarschijnlijk liever lokaal blijven gamen. Maar voor Linux-gebruikers die geen dure gaming-pc willen aanschaffen, wordt cloudgaming hiermee een stuk aantrekkelijker.

De officiële ondersteuning door Nvidia is daarom misschien nog belangrijker dan de GeForce NOW-app zelf. Het is opnieuw een teken dat Linux als desktopplatform serieus genoeg wordt genomen om er een volwaardige commerciële gamingdienst voor uit te brengen.