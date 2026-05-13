Europese Commissie wil internationale treintickets eindelijk eenvoudiger maken

Wie weleens met de trein naar het buitenland reist, kent het probleem waarschijnlijk maar al te goed: het boeken van internationale treintickets is vaak ingewikkeld, onoverzichtelijk en tijdrovend. Reizigers moeten verschillende websites bezoeken, losse apps gebruiken en soms meerdere tickets combineren om een reis samen te stellen.

Daar wil de Europese Commissie nu verandering in brengen. De Commissie komt met plannen om internationale treinreizen veel eenvoudiger boekbaar te maken. Als de voorstellen doorgaan, moet het in de toekomst mogelijk worden om een complete internationale treinreis via één platform of website te boeken — vergelijkbaar met hoe vliegtickets nu al werken.

Puzzelen met websites en losse tickets

Voor veel treinreizigers is het huidige systeem frustrerend. Wie bijvoorbeeld van Nederland naar Zweden, Frankrijk, Oostenrijk of Italië reist, moet vaak meerdere nationale spoorwegsites combineren.

Een reiziger die van Stockholm via Duitsland naar Parijs wil reizen, moet nu mogelijk:

* Zweedse tickets boeken via een Zweedse website;

* Duitse trajecten via een Duitse vervoerder;

* en Franse aansluitingen via een Franse spoorwegmaatschappij.



Dat vraagt niet alleen geduld, maar ook behoorlijk wat digitale vaardigheden. Verschillende talen, afwijkende boekingssystemen en uiteenlopende apps maken het voor veel reizigers onnodig ingewikkeld.

Geen bescherming bij gemiste overstappen

Een ander groot probleem ontstaat wanneer een trein vertraging heeft. Bij veel internationale treinreizen bestaan trajecten uit losse tickets van verschillende vervoerders. Daardoor kan het gebeuren dat een reiziger een aansluiting mist zonder recht op compensatie. Spoorwegmaatschappijen zijn namelijk vaak niet verantwoordelijk voor vertragingen bij andere vervoerders.

De Europese Commissie wil daarom dat reizigers beter beschermd worden. Het doel is dat internationale treinreizen vaker als één complete reis geboekt kunnen worden. In dat geval zouden passagiers ook meer rechten krijgen bij vertragingen en gemiste aansluitingen.

Meer concurrentie op het spoor

De nieuwe plannen moeten bovendien zorgen voor meer concurrentie en meer zichtbaarheid van kleinere spoorwegmaatschappijen. Grote ticketplatforms zouden verplicht kunnen worden om het volledige aanbod van verschillende vervoerders te tonen. Daardoor krijgen reizigers beter inzicht in beschikbare routes, prijzen en alternatieven.

Dat is goed nieuws voor nieuwe aanbieders zoals European Sleeper, de maatschappij achter verschillende internationale nachttreinen in Europa. Volgens oprichter Elmer van Buuren is het huidige systeem voor nieuwe spoorwegmaatschappijen vaak lastig. Sommige treinen zijn bijvoorbeeld wel zichtbaar via Belgische spoorwegen, maar niet via Duitse of Nederlandse boekingssystemen.

Het ideaalbeeld volgens veel voorstanders: één centraal systeem waarbij reizigers met enkele muisklikken hun complete internationale treinreis kunnen regelen.

NS wacht officiële plannen af

Nederlandse Spoorwegen laat weten eerst de definitieve voorstellen van de Europese Commissie te willen afwachten. Volgens de NS wordt er al samengewerkt met andere vervoerders via NS International om internationale reizen eenvoudiger te maken. Toch vinden voorstanders van de nieuwe regels dat het proces veel te langzaam verloopt. Vooral nieuwe spoorwegmaatschappijen hopen dat Europese regelgeving ervoor zorgt dat nationale vervoerders hun systemen meer moeten openstellen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is deze ontwikkeling vooral interessant vanuit digitaal gebruiksgemak en interoperabiliteit. Het huidige probleem laat namelijk goed zien wat er gebeurt wanneer verschillende digitale systemen onvoldoende samenwerken.

Internationale treinreizen lopen momenteel vast op:

* gesloten boekingssystemen;

* beperkte data-uitwisseling;

* verschillende reserveringsstandaarden;

* en commerciële belangen van afzonderlijke vervoerders.



Dat zijn uitdagingen die ook in andere delen van de IT-wereld regelmatig voorkomen. Voor reizigers kan betere integratie veel voordelen opleveren:

* eenvoudiger boeken;

* minder losse apps;

* duidelijkere prijsvergelijkingen;

* betere consumentenrechten;

* en minder risico bij vertragingen.



Vooral voor ouderen of minder digitaal vaardige gebruikers kan een eenvoudiger Europees boekingssysteem een groot verschil maken. Nu vereist internationaal treinreizen soms verrassend veel technische kennis en geduld.

Treinreizen worden steeds populairder

De discussie komt op een moment waarop internationale treinreizen steeds populairder worden. Veel reizigers zoeken duurzamere alternatieven voor korte vliegreizen, terwijl nachttreinen bezig zijn aan een duidelijke comeback in Europa. Juist daarom groeit de druk op spoorwegmaatschappijen en overheden om internationale treinreizen eenvoudiger, betrouwbaarder en digitaler toegankelijk te maken.

De komende maanden moeten de EU-lidstaten en het Europees Parlement zich nog over de voorstellen buigen. Of alle plannen uiteindelijk overeind blijven, is nog onzeker. Maar duidelijk is wel dat Europa eindelijk serieus werk wil maken van eenvoudiger internationaal treinverkeer.

