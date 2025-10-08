Mobiel dataverbruik in Nederland stijgt fors in tweede kwartaal 2025

Nederlanders hebben in het tweede kwartaal van 2025 gezamenlijk 719 miljoen gigabyte aan mobiele data verbruikt, een toename van ruim 16 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat blijkt uit de nieuwste Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de trends in de telecomsector inzichtelijk maakt.

De stijging is de grootste sinds het tweede kwartaal van 2023, toen het mobiele dataverbruik met meer dan 20 procent toenam. Hoewel bellen en sms’en de afgelopen kwartalen afnam, steeg dit gebruik in het afgelopen kwartaal licht. KPN en Odido blijven marktleiders, maar het marktaandeel van Mobile Virtual Network Operators (MVNO’s: mobiele telecomproviders die mobiele diensten aanbieden onder eigen merknaam, maar geen eigen netwerkinfrastructuur bezitten) is gegroeid van 4,93 miljoen naar 5,38 miljoen simkaarten, waarmee hun aandeel op 20-25 procent ligt.

Ook op de vaste markt zijn ontwikkelingen zichtbaar. Het aantal huishoudens met een glasvezelabonnement nam met 2,8 procent toe tot 3,36 miljoen. De meerderheid kiest voor internetsnelheden tussen 100 en 1000 Mbps, terwijl het aandeel huishoudens met een zeer snelle verbinding van meer dan 1 Gbps steeg naar 15,1 procent. Tegelijkertijd blijft het aantal koperaansluitingen dalen tot 1,55 miljoen.

De ACM publiceert elk kwartaal de Telecommonitor, waarmee zij de telecomsector nauwlettend volgt en trends analyseert aan de hand van gegevens van de grootste marktpartijen.