Microsoft stopt met Publisher: onrust onder gebruikers

Het einde van een vertrouwd programma komt dichterbij. Microsoft Publisher verdwijnt in oktober 2026 uit Microsoft 365 en dat zorgt voor flinke onrust onder gebruikers. Vooral het feit dat Publisher-bestanden straks mogelijk niet eens meer geopend kunnen worden, leidt tot veel kritiek.

Wat gaat er precies veranderen?

Microsoft heeft aangekondigd dat Publisher vanaf oktober 2026 niet langer wordt ondersteund. Dat betekent niet alleen dat er geen updates meer komen, maar ook dat het openen van bestaande bestanden problematisch of zelfs onmogelijk kan worden.

Voor veel gebruikers komt dit als een onaangename verrassing. Publisher wordt nog dagelijks gebruikt voor onder andere:

Flyers en folders

Clubbladen en nieuwsbrieven

Intern drukwerk en lay-outs

Voor deze groep voelt het alsof een vertrouwde tool ineens verdwijnt, zonder duidelijke opvolger.

Waarom stopt Microsoft hiermee?

De beslissing lijkt vooral ingegeven door strategische keuzes. Publisher speelt al langer een beperkte rol binnen het Microsoft-ecosysteem en sluit minder goed aan bij moderne, cloudgerichte toepassingen. Microsoft zet duidelijk in op andere tools en diensten.

Toch wringt het voor veel gebruikers. Zeker omdat Publisher jarenlang onderdeel was van het pakket waarvoor zij betalen. Het gevoel dat functionaliteit “verdwijnt” zonder volwaardig alternatief, zorgt voor frustratie.

Alternatieven: niet voor iedereen geschikt

Microsoft verwijst naar programma’s zoals Word, PowerPoint en Designer als alternatief. In de praktijk blijken die echter niet altijd geschikt, zeker niet voor gebruikers die gewend zijn aan de nauwkeurige opmaakmogelijkheden van Publisher. Ook het overzetten van bestaande bestanden is geen eenvoudige klus. Vaak moeten documenten eerst worden geëxporteerd en daarna opnieuw opgebouwd in een andere applicatie – met wisselend resultaat.

Wat kun je nu doen?

Gebruik je Publisher nog? Dan is het verstandig om nu al actie te ondernemen:

- Inventariseer welke bestanden je wilt bewaren

- Exporteer belangrijke documenten (bijvoorbeeld naar PDF)

- Oriënteer je op alternatieven en test deze tijdig

- Bewaar originele bestanden zolang dat nog mogelijk is

Er zijn gelukkig veel goede alternatieven voor Microsoft Publisher – en juist buiten Microsoft is de keuze verrassend breed. Hieronder een praktisch overzicht, verdeeld in categorieën, zodat HCC-leden gericht kunnen kiezen.



Gratis en open source (zeer interessant voor HCC-leden)

1. Scribus

De belangrijkste vervanger van Publisher in deze categorie.

Volwaardige desktop publishing software

Ondersteunt professionele functies zoals CMYK en PDF-export

Geschikt voor flyers, nieuwsbrieven en drukwerk

👉 Beste keuze als je écht Publisher wilt vervangen.

2. LibreOffice Draw / Writer

Onderdeel van LibreOffice

Gratis en open source

Werkt goed voor eenvoudige lay-outs en documenten

Minder krachtig voor complexe ontwerpen

Ideaal voor beginners of lichte toepassingen.

3. Inkscape

Vector-tekenprogramma

Goed voor ontwerpen van flyers en grafische elementen

Meer een design-tool dan Publisher-vervanger, maar goed te combineren.

Betaalbare (semi-professionele) alternatieven

4. Affinity Publisher

Eenmalige aankoop (geen abonnement)

Veel gebruikt als modern alternatief

Zeer geschikt voor professioneel drukwerk

Sterk aanbevolen voor wie serieus met opmaak werkt.

5. QuarkXPress

Professioneel DTP-pakket

Wordt nog veel gebruikt in uitgeverijen

Meer voor gevorderden en bedrijven.

Online (cloud) alternatieven

6. Canva

Zeer gebruiksvriendelijk

Veel sjablonen (flyers, posters, social media)

Werkt in de browser

Perfect voor snelle en eenvoudige ontwerpen.

7. Marq / Lucidpress / VistaCreate

Web-based tools met templates

Gericht op marketing en visuele content

Goed voor teams en online samenwerken.

Wat is de beste keuze?

Dat hangt sterk af van je gebruik:

Voor HCC-leden die nu Publisher gebruiken:

👉 Scribus (beste gratis alternatief)

Voor eenvoudige documenten:

👉 LibreOffice Draw

Voor gemak en snelheid:

👉 Canva

Voor professioneel drukwerk:

👉 Affinity Publisher

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden die Publisher gebruiken, is dit hét moment om vooruit te kijken. Wacht niet tot oktober 2026, maar begin nu met het veiligstellen van je documenten en het zoeken naar een passende vervanger. Binnen HCC is veel kennis aanwezig over alternatieve software en oplossingen.

Het verdwijnen van Publisher is misschien begrijpelijk vanuit Microsoft, maar voor gebruikers betekent het vooral: op tijd voorbereiden om problemen te voorkomen.

(foto is van MicroSoft)