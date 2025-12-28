Laptops en smartphones in 2026 duurder door run op chips

Wie in 2026 een nieuwe laptop, smartphone of tablet wil kopen, moet waarschijnlijk dieper in de buidel tasten. Experts waarschuwen dat de prijzen van consumentenelektronica komend jaar duidelijk zullen stijgen. De belangrijkste oorzaak is de explosieve groei van kunstmatige intelligentie, waardoor grote techbedrijven massaal geheugenchips en grondstoffen opkopen. Consumenten merken daarvan nu al de eerste gevolgen.

Dat prijsstijgingen geen theorie meer zijn, blijkt bij de aanschaf van werkgeheugen voor computers. Waar een half jaar geleden nog ongeveer 80 euro werd betaald voor een gangbare hoeveelheid geheugen, kan dat nu oplopen tot enkele honderden euro’s. Volgens techjournalist Arnoud Wokke van Tweakers is dit pas het begin. Zijn verwachting is dat de situatie de komende maanden verder verslechtert.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.



Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden aan de rechterkant van deze pagina.



Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

HCC blijft deze ontwikkelingen volgen en informeren, zodat leden beter voorbereid zijn op de gevolgen van de snelle opmars van AI – niet alleen in software, maar ook in de portemonnee.