Kamer onderzoekt gratis laptops op school: stap richting gelijke digitale kansen

De Tweede Kamer wil laten onderzoeken of laptops en andere digitale apparaten onderdeel kunnen worden van gratis leermiddelen in het onderwijs. Daarmee komt een mogelijke wijziging van de bestaande wetgeving dichterbij, een wet die nog dateert uit een tijd waarin digitale middelen nauwelijks een rol speelden in de klas.

Van schoolboeken naar digitale middelen

De huidige regels rond gratis leermiddelen stammen uit 2009. Inmiddels is de situatie ingrijpend veranderd: vrijwel alle leerlingen werken dagelijks met digitale middelen. Toch moeten ouders in veel gevallen nog zelf een laptop aanschaffen. Politici zoals Marjolein Moorman, Ilana Rooderkerk en Arend Kisteman pleiten daarom voor modernisering van de wet. Door laptops onderdeel te maken van het onderwijsaanbod, krijgen scholen meer regie en kan de ongelijkheid tussen leerlingen worden verkleind.

Veel scholen werken nu met het principe ‘bring your own device’. Dat leidt tot grote verschillen: de ene leerling beschikt over een snelle, moderne laptop, terwijl een ander moet werken met oudere of minder geschikte apparatuur.



Onderzoek en mogelijke wetswijziging

Het kabinet wordt gevraagd om samen met onderwijsorganisaties, zoals de VO-raad en SIVON, te onderzoeken hoe scholen momenteel omgaan met digitale apparaten. Goede voorbeelden moeten worden verzameld en mogelijk breder worden toegepast. Uiterlijk in 2027 moet duidelijk worden of de wet kan worden aangepast naar een vorm van ‘gratis digitale leermiddelen’, waarin laptops een vaste plek krijgen.

Financiering blijft discussiepunt

De vraag wie dit gaat betalen, blijft voorlopig open. Sommige partijen vinden dat het binnen bestaande onderwijsbudgetten moet worden opgelost, bijvoorbeeld door minder uit te geven aan traditionele schoolboeken. Anderen sluiten niet uit dat extra financiering nodig zal zijn.

Het debat laat zien dat digitalisering in het onderwijs niet alleen een technische, maar ook een maatschappelijke en financiële uitdaging is.

Standpunt van HCC

HCC volgt deze ontwikkeling met grote interesse en ziet duidelijke voordelen in het beschikbaar stellen van goede digitale middelen voor alle leerlingen. Digitale vaardigheden zijn tegenwoordig net zo belangrijk als lezen en schrijven. Toegang tot betrouwbare en geschikte apparatuur is daarbij een basisvoorwaarde. Ongelijkheid in toegang tot technologie kan direct leiden tot ongelijkheid in leerprestaties en kansen.

Tegelijkertijd benadrukt HCC dat het verstrekken van laptops alleen niet voldoende is. Minstens zo belangrijk zijn:

- aandacht voor digitale vaardigheden en mediawijsheid

- goede begeleiding van leerlingen en docenten

- veilige en privacyvriendelijke digitale omgevingen

- bewuste keuzes in software en platforms



Daarnaast wijst HCC op het belang van duurzaamheid. Apparatuur moet zo lang mogelijk meegaan, goed beheerd worden en waar mogelijk hergebruikt of gerefurbished worden ingezet. Tot slot onderstreept HCC het belang van digitale onafhankelijkheid. Waar mogelijk verdienen Europese en open oplossingen de voorkeur, zodat scholen niet volledig afhankelijk worden van een klein aantal grote internationale techbedrijven.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor veel HCC-leden – vaak ouders, grootouders of vrijwilligers in het onderwijs – is dit een herkenbaar onderwerp. De discussie raakt direct aan vragen over kosten, gebruiksgemak en digitale veiligheid.

De komende jaren zal duidelijk worden of laptops net zo vanzelfsprekend worden als schoolboeken ooit waren. Eén ding is zeker: digitalisering in het onderwijs is geen keuze meer, maar een gegeven. De uitdaging ligt in het eerlijk, veilig en toekomstbestendig vormgeven ervan.