HCC-duurzaam: Oude smartphones zijn een goudmijn, lever ze in voor recycling

In de la, in de kast of misschien wel ergens onder het bed: de kans is groot dat ook jij nog een oude smartphone hebt liggen. Volgens recent Europees onderzoek van Fraunhofer Austria, in opdracht van Refurbed, gaat het in Nederland alleen al om bijna 27 miljoen ongebruikte toestellen. Dat zijn meer smartphones dan er inwoners zijn! En toch verdwijnen ze zelden naar een inzamelpunt.

In heel Europa gaat het zelfs om een verbluffend aantal van 642 miljoen ongebruikte smartphones, waarvan er slechts een fractie – zo’n tien procent – daadwerkelijk wordt gerecycled. De rest ligt ongebruikt te verstoffen, terwijl die apparaten nog bomvol waardevolle grondstoffen zitten.

Waarom blijven oude telefoons liggen?

De meeste mensen bewaren hun oude telefoon "voor het geval dat" – als reserve of omdat het toestel nog wel werkt, maar niet meer up-to-date is. Anderen hebben geen zin of tijd om de telefoon te laten repareren, of weten simpelweg niet wat ze ermee moeten doen.

Een belangrijke reden is ook privacy-angst. Volgens woordvoerder Sharda Balgobind van Refurbed vrezen veel consumenten dat er persoonlijke data achterblijven op het toestel. "Ze zijn bang dat hun gegevens uitlekken, en daarom leveren ze hem niet in." Toch is die zorg meestal onnodig. Door het toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en eventueel het geheugen nog extra te wissen, is de kans dat gegevens achterblijven minimaal.

Waardevolle grondstoffen

Wat veel mensen niet beseffen: in elke smartphone zitten waardevolle materialen, zoals goud, zilver, tin, koper en kobalt. Individueel gaat het om kleine hoeveelheden, maar bij miljoenen apparaten loopt dit enorm op.

Nederland : de opgeslagen smartphones vertegenwoordigen een materiaalwaarde van ongeveer 44,5 miljoen euro.

: de opgeslagen smartphones vertegenwoordigen een materiaalwaarde van ongeveer 44,5 miljoen euro. Europa: samen goed voor een waarde van 1,1 miljard euro.

Of zoals Balgobind het beeldend zegt: "Van al dat goud kun je heel wat trouwringen maken."

Het is niet alleen financieel zonde om deze materialen ongebruikt te laten liggen, maar ook ecologisch onverstandig. De winning van deze metalen is vaak vervuilend, energie-intensief en vindt soms plaats onder slechte arbeidsomstandigheden. Door te recyclen worden deze grondstoffen opnieuw beschikbaar, wat de noodzaak tot nieuwe mijnbouw verkleint.

Wat kun jij als HCC-lid doen?

Volgens Refurbed geldt een eenvoudige vuistregel:

Toestellen ouder dan 3 jaar → inleveren bij een recyclepunt.

→ inleveren bij een recyclepunt. Toestellen jonger dan 3 jaar → laten opknappen en doorverkopen, zodat ze een tweede leven krijgen.

Recycling is eenvoudig: veel gemeenten hebben inzamelpunten, elektronica­winkels nemen oude toestellen in, en ook steeds meer webshops en providers bieden inruilprogramma’s aan.

Tips voor veilige inlevering:

Maak een back-up van je gegevens (foto’s, contacten, apps). Zet het toestel terug naar fabrieksinstellingen. Verwijder of vernietig eventueel een SD-kaart. Lever het toestel in bij een erkend inzamelpunt.

Goed voor portemonnee én milieu

Door oude smartphones een tweede leven te geven of te recyclen, ontstaat er een win-winsituatie:

Grondstoffen komen opnieuw in de kringloop terecht.

De milieubelasting door mijnbouw wordt verkleind.

Soms ontvang je zelfs nog een kleine vergoeding voor je oude toestel.

Het lijkt misschien een klein gebaar, maar als miljoenen Nederlanders hun oude apparaten inleveren, kan de impact enorm zijn.

Conclusie

Oude smartphones zijn meer dan vergeten elektronica; ze zijn een verborgen goudmijn. Toch liggen ze vaak nutteloos in kasten en laden. Door toestellen tijdig in te leveren of op te laten knappen, kunnen waardevolle materialen opnieuw worden gebruikt en worden verspilling en milieuschade tegengegaan.

Dus: kijk eens rond in huis, pak die oude telefoon uit de la, en lever hem in. Zo help je niet alleen het milieu, maar draag je ook bij aan een duurzamere digitale toekomst.