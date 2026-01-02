Drie maanden, 25 films met James Bond: Netflix opent de 007-kluis

Zet je schrap, want Netflix pakt half januari ongekend groots uit. Vanaf 15 januari zet de streamingdienst in een klap alle 25 James Bond-films online. Samen vertegenwoordigen die films een geschatte productiewaarde van 8 miljard dollar en vormen ze een van de meest complete en iconische filmreeksen ooit. Het is een buitenkans voor liefhebbers van actie, spionage en Britse coolness: drie maanden lang kun je je onderdompelen in de wereld van James Bond.

De timing is opvallend, want de rechten op 007 liggen normaal gesproken bij Prime Video van Amazon. Netflix heeft echter een tijdelijke licentiedeal gesloten, waardoor de volledige reeks – van klassiek tot modern – nu even elders te zien is. Wie alles wil kijken, moet dus tempo maken: na drie maanden verdwijnen de films weer uit het Netflix-aanbod.

Zes Bond-acteurs, één mythe

De marathon beslaat meer dan zestig jaar filmgeschiedenis en zes verschillende acteurs die hun eigen stempel op 007 drukten. Van de ijskoude charme van Sean Connery, via de luchtigere humor van Roger Moore, tot de rauwere, realistischere benadering van Daniel Craig. Ook George Lazenby, Timothy Dalton en Pierce Brosnan passeren uiteraard de revue. Altijd aanwezig: de iconische martini, “shaken, not stirred”, snelle auto’s, exotische locaties en gadgets waar Q jaloers op zou zijn.

Legendarische schurken en Bond-meisjes

Geen Bond zonder tegenstanders. Kijkers kunnen opnieuw kennismaken met onvergetelijke schurken als Blofeld, Goldfinger, Scaramanga en de imposante Jaws. Ze onderstrepen waarom de franchise zo tijdloos is: elk tijdperk heeft zijn eigen dreigingen, maar de formule blijft herkenbaar.

Kijken op jouw manier

Netflix maakt het eenvoudig om de reeks naar eigen smaak te bekijken. Je kunt chronologisch beginnen bij Dr. No uit 1962 en zo de evolutie van Bond volgen, of juist selecteren op waardering via IMDb. Onderaan die lijst bungelen titels als Diamonds Are Forever, The Man with the Golden Gun, A View to a Kill en Die Another Day. In de middenmoot vind je onder meer Moonraker, Thunderball, Spectre en For Your Eyes Only. De absolute top wordt gevormd door GoldenEye, Goldfinger, Skyfall, On Her Majesty’s Secret Service en als onbetwiste nummer één: Casino Royale.

Tijdelijk, dus wees er snel bij

Belangrijk om te onthouden: deze complete 007-collectie is slechts tijdelijk beschikbaar. Na drie maanden verhuist de reeks weer terug naar Prime Video, waar Amazon de Bond-rechten beheert. Voor filmliefhebbers is dit dus hét moment om oude favorieten te herontdekken of eindelijk die ene Bond te kijken die je altijd hebt overgeslagen. Zet je kijklijst klaar, schud die martini en geniet zolang het kan. 🍸