Volgers zijn minder belangrijk dan ooit: het algoritme bepaalt wat je ziet

Het aantal volgers op sociale media lijkt steeds minder relevant te worden. Waar influencers jarenlang werden afgerekend op hun bereik en volgersaantallen, stellen social-media-experts nu dat die cijfers hun betekenis grotendeels hebben verloren. Niet het publiek dat je hebt opgebouwd, maar het algoritme bepaalt of jouw content daadwerkelijk wordt gezien.

Volgens experts die hierover spraken met TechCrunch is 2025 het jaar waarin algoritmes definitief de overhand hebben genomen. Sociale platforms tonen content steeds vaker los van wie iemand volgt. In plaats daarvan bepalen engagement, kijktijd en interactie wat boven komt drijven. Hoe goed of creatief je post ook is: zelfs je trouwste volgers krijgen het niet automatisch te zien.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.



Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden aan de rechterkant van deze pagina.



Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!



In een steeds minder ‘sociale’ social-media-wereld zoeken creators en gebruikers nieuwe manieren om elkaar te vinden. Of dat nu via communities, abonnementen of creatieve omwegen gebeurt: duidelijk is dat het klassieke idee van volgers tellen zijn beste tijd heeft gehad.